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Власти Рубцовска собираются попросить помощи, чтобы обеспечить питанием и защитными средствами медиков, спасающих пациентов с коронавирусом

Новости
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Председатель Рубцовского городского совета депутатов  Василий Курганский подтвердил, что к рубцовским властям с письмом обратился и.о. главного врача.  Медикам потребовалась помощь в решении  вопросов обеспечения питанием и защитными средствами.  

О том, что больница столкнулась с проблемами финансирования сообщила в своих социальных сетях депутат АКЗС Вероника Лапина. Она написала, что больница не может заключить договор с компанией, оказывающей услуги питания, так как в тарифы лечения пациентов не входят расходы на питание медицинских работников.

«В случае оплаты из средств ОМС это будет расценено как нецелевое использование денежных средств», - пишет Лапина. 

Финансы нужны и на дополнительную закупку комплектов одноразовой посуды для пациентов. Кроме того, имеется дополнительная потребность в средствах индивидуальной защиты - одноразовых защитных костюмах, защитных экранах для лица, респираторах.

Курганский подтвердил Политсибру, что в городской совет действительно пришло от главного врача в минувшую пятницу вечером.

«Сегодня я подготовил письма на крупные предприятия. Пока я не смог встретится с Дмитрием Фельдманом,  но мы все равно будем писать письма в один и тот же адрес. Мы собираемся попросить помощи у крупных предприятий, завтра мы планируем обсудить этот вопрос. Завтра же, 29 апреля, я   развезу письма по адресатам», - рассказал Василий Курганский.

Он пояснил, что другого варианта решения возникшей проблемы нет. Бюджет города напрямую дать денег не может. А «чрезвычайный фонд», который есть у города, не может самостоятельно решить этот вопрос – крупная авария, произошедшая зимой в Рубцовске, существенно истощила его запасы.  

При этом даже если бы деньги у главврача были, по словам Курганского, он не смог бы их потратить на те позиции, о которых говорится в письме.

«Вещи, о которых он пишет, не входят в перечень жизненно важных для лечения пациентов, даже противочумные костюмы, так как в больнице нет инфекционного отделения», - пояснил Курганский. 

Как известно, по плану министерства здравоохранения на базе родильного отделения горбольницы №3 открыт инфекционный госпиталь.  По информации Курганского, он уже начал принимать первых пациентов. При открытии часть масок и костюмов им передали из других лечебных учреждений.  

Как ранее рассказывал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, на обеспечение врачей, в том числе, их питания и проживания, выделено 20 млн рублей. Главврачи организовывают и быт, и питание сотрудников, а помощь волонтеров, бизнеса и предприятий, глава алтайского минздрава отнес к изъявлению доброй воли последних. По-видимому,  вскоре руководителям рубцовских предприятий также предстоит проявить добрую волю по просьбе местных властей,  чтобы помочь медикам, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом.  

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По словам Попова, на обеспечение врачей, в том числе, их питания и проживания, выделено 20 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Рубцовская горбольница №3

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

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Елена Георгиевна.

Что такое " собираются попросить помощи"?Вирус уже вовсю распространяется. Пока соберутся, врачи, если с голоду перемрут. Кто Кто лечить будет?

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