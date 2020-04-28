Дело бывшего чиновника мэрии Барнаула скоро будет передано в суд

Новости 28.04.2020 16:20 1789

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексея Каретникова. Об этом сообщает сайт СК.

Его обвиняют в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере).

По информации следствия, в сентябре 2016 года Каретников получил от барнаульского предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за выбор его компании в качестве поставщика товарно-материальных ценностей спорткомитету города без проведения каких-либо конкурсных процедур закупки. При этом бывший чиновник совершил сделку по изготовлению и реализации ООО товаров по заметно завышенной цене.

Также следователи доказали еще ряд эпизодов хищения денежных средств Каретниковым.

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Например, в 2018 году он осуществил реализацию преступной схемы по перечислению бюджетных средств в размере около 100 тысяч рублей на счет ИП за якобы оказанные им услуги по проведению спортивного мероприятия, хотя на самом деле оно проведено не было. Этими деньгами Каретников позднее распорядился самостоятельно.

Помимо этого, в 2019 году при реализации конкурса социально значимых проектов на соискание денежных грантов мэрии Барнаула по организации спортивно-массовой работы, обвиняемый завладел суммой в 100 тысяч рублей по якобы выигранным двумя спортивными школами города грантам. А уже весной того же года он при реализации муниципального контракта на организацию проведения физкультурно-спортивных мероприятий похитил более 300 тысяч рублей с баланса спорткомитета города.

Дело будет передано в суд в ближайшее время. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество в размере более 1,1 млн рублей следователем наложен арест.

Своей вины он не признал.