Директор Алтайского филиала СГК рассказал об итогах отопительного сезона в крае

Новости 28.04.2020 16:55 1037

Об итогах осенне-зимнего периода 2019-2020 года в Барнауле, Бийске и Рубцовске рассказал на прошедшей (онлайн) 28 апреля пресс-конференции заместитель генерального директора – директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Игорь Лузанов.

По его словам, период в городах присутствия компании в Алтайском крае прошел удовлетворительно. При подготовке к сезону была полностью выполнена запланированная ранее ремонтная программа – отремонтировано 59 единиц основного оборудования, в трех городах заменено порядка 25 км тепловых сетей. В Барнауле продолжилась реализация инвестиционной программы «альтернативной котельной» – помимо 15 км теплосетей, которые менялись в рамках ремонта, еще 16 км было заменено по двум программам: инвестиционной (по концессионному соглашению №1) и по программе «альтернативной котельной».

Благодаря принятым мерам, впервые был получен паспорт готовности на Рубцовский теплоэнергетический комплекс.

Особенности прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов

Из особенностей периода Игорь Лузанов отметил, что минувшая зима оказалась теплой. Средняя температура в Барнауле составила -3,4 градуса Цельсия – это на 1,8 выше, чем в предыдущий период. В Бийске: -3,7 градуса (было: -6,1 градуса), в Рубцовске: -3,5 градуса (было: -6,7 градуса). То есть, температура воздуха была практически вдвое теплее, чем в предыдущем сезоне. Это привело к снижению выработки электроэнергии на 12% и уменьшению отпуска тепла на 7,3%. Также уменьшилась продолжительность осенне-зимнего периода 2019-2020. В Барнауле и Рубцовске он сократился практически на две недели, в Бийске – на три дня.

Еще одной особенностью завершившегося сезона стало ожидаемое введение в эксплуатацию турбины в Рубцовске, сделавшей Южную тепловую станцию города теплоэлектроцентралью.

«Эту зиму мы уже отработали в режиме ТЭЦ, вырабатывали электроэнергию на собственные нужды. С технической точки зрения все удовлетворительно – машина работает хорошо, проблем нет. Более того – буквально вчера мы попробовали включить эту турбину в режиме горячего водоснабжения. Она и сегодня у нас работает – несет 1 Гватт. Это – то, чем мы можем похвалиться, поскольку не рассчитывали, что она сможет работать в режиме горячего водоснабжения в летние периоды. Но вот уже второй день работаем и нормально», – поделился директор Алтайского филиала СГК.

Какие проблемы пришлось преодолеть в прошедшем сезоне

Игорь Лузанов подчеркнул, что проблемы, возникающие на станциях, потребитель не замечает, поскольку в таких случаях подключается резервное оборудование. По его словам, таких проблем в прошедшем периоде было семь, против шести – в предыдущем, однако на конечных потребителях это никак не отразилось.

Что касается тепловых сетей, то в Барнауле наблюдался рост повреждаемости на сетях на 24%, количество отключаемых объектов выросло в 1,5 раза. Однако, при этом директор филиала подчеркнул одну важную деталь – количество потребителей, столкнувшихся с отключениями, наоборот, снизилось на 28%.

«Повреждение повреждению – рознь. Нас интересует не количество объектов или повреждений, а люди – те, кто непосредственно чувствует на себе отклонения от режимов. В этом аспекте в Барнауле произошло снижение количества потребителей, столкнувшихся с ограничениями – на 28%», – пояснил Игорь Лузанов, добавив, что в Барнауле удалось также добиться снижения времени, затрачиваемого на устранение повреждений.

Лузанов отметил, что немалую долю прироста повреждений дали объекты, взятые СГК в рамках концессионного соглашения №2 (объекты МУП «Энергетик»). Концессия была подписана 23 декабря 2019 года.

В Бийске в этом периоде было 140 отключений (против 145 – в прошлом). При этом, количество попавших под отключения потребителей снизилось на 15%. В Рубцовске количество повреждений выросло на 6%, в то время, как количество потребителей, попавших под ограничения, сократилось в четыре раза – это с полным правом можно назвать существенным снижением аварийности.

Как СГК готовится к грядущему отопительному сезону

Как рассказал директор алтайского филиала СГК, на подготовку к грядущему осенне-зимнему периоду (2020-2021 годов) запланировано направить свыше 4 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей – это, как раз, программа инвестиций. Чуть более 1 млрд рублей будет инвестировано в тепловые сети трех городов присутствия и порядка 600 млн рублей – в объекты генерации.

На эти средства будет заменено почти 14 км теплосетей в Барнауле в рамках «альтернативной котельной» и 3,7 км – в рамках концессионного соглашения. Всего в Барнауле в этом году запланировано под замену около 32 км тепловых сетей: 22 участка магистральных линий (6,4 км), 31 участок – внутриквартальных (9,2 км), 6 участков линий циркуляции ГВС (горячее водоснабжение) – это 4,4 из 16 км.

Также будет реконструировано 53 центральных тепловых пункта (около 1/3). Здесь будет произведена замена нагревателей и насосного оборудования. В Барнауле износ таких тепловых пунктов на сегодняшний день составляет около 98%. Реализация начнется с июня.