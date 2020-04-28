Алтайский врач рассказал, как построена помощь коронавирусным пациентам в закрытом на карантин районе

Новости 28.04.2020 15:43 1760

Главный врач Горбольницы №2 Рубцовска Сергей Воронкин ответил на вопросы журналистов, как организована помощь коронавирусным пациентам в закрытой на карантин территории. Напомним, Сергей Воронкин был направлен в Змеиногорск для координации действий по оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

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По его словам, сейчас в госпитале находятся 84 пациента, с бессимптомным течением заболевания или с легкой степенью течения.

«Им проводится симптоматическое лечение и медицинское наблюдение. При появлении клиники, подозрении на пневмонию заболевших будут переводить в инфекционный госпиталь при городской больницы № 3. Тяжелых пациентов госпитализируют в городскую больницу № 5 Барнаула», - приводит его ответы Змеиногорский вестник.

Лечение и уход за пациентами осуществляют 39 сотрудников Змеиногорской ЦРБ, из краевого резервного списка медицинских работников в госпиталь направлены 3 терапевта и один инфекционист, 11 средних и 5 младших медработников. При необходимости, специалисты будут добавляться из того же резерва. Все сотрудники проживают в отдельно стоящем здании роддома, питание для них готовят отдельные повара.

«Мы вывели из состава медработников людей пожилого возраста, медперсонал с хроническими заболеваниями перевели на работу с минимальным контактом с пациентами», - уточнил Воронкин.

Главврач признал, что опыта работы в подобных условиях у него нет:

«Эпидемий такого масштаба еще не было, поэтому сложно найти специалиста, имеющего опыт локализации такой пандемии. Сегодня мы опираемся на опыт китайских, западных и московских коллег. Все методики и регламенты лечения пациентов согласованы с Минздравом России».

Он уточнил, что специалистами Роспотребнадзора продолжают проверку всего круга контактных лиц, выявление инфицированных и их изоляцию в условиях инфекционных стационаров.