14 молодых алтайских ученых вошли в число победителей программы «УМНИК»

Новости 28.04.2020 14:55 452

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) опубликовал список проектов для финансирования по программе «УМНИК» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса).

Всего Фондом будет поддержан 951 проект, из них 12 проектов молодых ученых Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова и по одному проекту представителей Алтайского государственного медицинского университета и Алтайского госуниверситета.

Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тысяч рублей в течение двух лет для финансовой поддержки проводимых научных исследований.

Программа «УМНИК» реализуется с целью поддержки молодых ученых, стремящихся самореализоваться посредством инновационной деятельности, а также привлечения молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовки учёных к созданию малых инновационных предприятий.

Участники представляют научно-технические проекты в следующих областях знаний:

«Цифровые технологии»,

«Медицина и технологии здоровьесбережения»,

«Новые материалы и химические технологии»,

«Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии»,

«Биотехнологии»,

«Ресурсосберегающая энергетика».

Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В конкурсе могут участвовать студенты, аспиранты и молодые учёные в возрасте до 30 лет. Эксперты оценивают научную новизну, актуальность, техническую значимость продукта (технологии), а также значимым критерием оценки является перспектива коммерческой реализации.

Лучшие проекты

Так, в числе лучших проектов по направлению «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» проекты молодых и новаторов из АлтГТУ: Александры Алейниковой «Разработка технологии контроля структуры и состава отливок из высокопрочного чугуна на основе анализа магнитных аномалий и приборного программно-аппаратного комплекса для предприятий энергетического комплекса», Семена Банных «Разработка универсального стенда для оценки состояния систем числового программного управления промышленного оборудования», Льва Баутина «Разработка технологии сборки и механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов и программно-аппаратного комплекса с магнитной фиксацией, пневматическим прижимом и подвижной ультразвуковой ванной для автоматической сварки элементов железнодорожных вагонов».

В этой же номинации отличились представители АлтГТУ Иван Блаженин с проектом «Разработка интеграционного измерительного комплекса контроля состояния полиэтиленовых газовых труб на основе обработки​ сигналов датчиков с волоконных​ решеток​ Брэгга для мониторинга состояния ответственных конструкций и предупреждения техногенных катастроф» и Никита Коркин с проектом «Разработка интеграционного измерительного комплекса контроля состояния полиэтиленовых газовых труб на основе обработки​ сигналов датчиков с волоконных​ решеток​ Брэгга для мониторинга состояния ответственных конструкций и предупреждения техногенных катастроф».

В направлении «Биотехнологии» в число победителей вошли студенты Бийского технологического института АлтГТУ Анастасия Малахова с проектом «Разработка технологии получения комплекса биофлавоноидов на основе переработки многотоннажных отходов промышленного производства облепихового масла для производства пищевых консервантов» и Яна Уразова с проектом «Разработка технологии получения фитомеланина из лузги гречихи для применения в качестве компонента УФ-защиты».