Барнаул вошел в список городов России, жители которых более всего довольны жизнью и уверены в завтрашнем дне

Новости 28.04.2020 14:10 1454

Такие результаты в ходе исследования получил Финансовый университет при правительстве РФ. Респонденты оценивали вторую половину 2019 года и первые два месяца 2020. Однако авторы считают, на результатах сказались «продолжительные и оплачиваемые (для значительного большинства граждан) каникулы в режиме самоизоляции».

В соответствии с полученными результатами, Барнаул вошел в число городов, в которых выше всего доля довольных жизнью. Наряду с краевым центром Алтайского края в этот список также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Нижний Новгород, Пермь, Тамбов, Улан-Удэ, Уфа и Челябинск.

Любопытно, что другой сибирский город - Красноярск - вошел в список городов с самым низким уровнем удовлетворенности своей жизнью. Также низкий уровень удовлетворенности жизнью отмечен в Санкт-Петербурге, Волгограде, Владимире, Калуге.

На фоне повышения удовлетворенности жизнью резко упала уверенность россиян в своем будущем. По данным на первую половину апреля, доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне упала до 51% против 60% во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года.

Исследователи отмечают, что на фоне пандемии упала уверенность в завтрашнем дне. По данным на первую половину апреля, доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне упала до 51% против 60% во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года, сообщает «Российская газета».

При этом барнаульцы вновь демонстрируют стойкость. Выше всего уверенность в завтрашнем дне среди жителей следующих городов: Ставрополь, Ростов-на- Дону, Екатеринбург, Барнаул, Челябинск, Нижний Новгород. Исследователи считают, что наиболее вероятной причиной является большое количество жителей работает в бюджетной сфере, сельском хозяйстве или крупном промышленном производстве. Кроме того, у некоторой доли россиян имеются существенные накопления, которые помогут пережить неблагоприятный период. К какой категории относятся барнаульцы, данных нет.