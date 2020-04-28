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Барнаул вошел в список городов России, жители которых более всего довольны жизнью и уверены в завтрашнем дне

Новости
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Такие результаты в ходе исследования получил Финансовый университет при правительстве РФ.  Респонденты оценивали вторую половину 2019 года и первые два месяца 2020.  Однако авторы считают, на результатах сказались «продолжительные и оплачиваемые (для значительного большинства граждан) каникулы в режиме самоизоляции».

В соответствии с полученными результатами, Барнаул вошел  в число городов, в которых  выше всего доля довольных жизнью.  Наряду с краевым центром Алтайского края в этот список также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Нижний Новгород, Пермь, Тамбов, Улан-Удэ, Уфа и Челябинск.  

Любопытно, что другой сибирский город - Красноярск -  вошел в список городов с самым низким уровнем удовлетворенности своей жизнью. Также низкий уровень удовлетворенности жизнью отмечен в Санкт-Петербурге, Волгограде, Владимире, Калуге.

На фоне повышения удовлетворенности жизнью резко упала уверенность россиян в своем будущем. По данным на первую половину апреля, доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне упала до 51% против 60% во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года.

Исследователи отмечают, что на фоне пандемии упала уверенность в завтрашнем дне.  По данным на первую половину апреля, доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне упала до 51% против 60% во второй половине 2019 года и январе-феврале 2020 года, сообщает «Российская газета».

При этом барнаульцы  вновь  демонстрируют стойкость. Выше всего уверенность в завтрашнем дне среди жителей следующих городов: Ставрополь, Ростов-на- Дону, Екатеринбург, Барнаул, Челябинск, Нижний Новгород.  Исследователи считают, что наиболее вероятной причиной является большое количество жителей работает в бюджетной сфере, сельском хозяйстве или крупном промышленном производстве.  Кроме того, у некоторой доли россиян имеются существенные накопления, которые помогут пережить неблагоприятный период.  К какой категории относятся барнаульцы, данных нет.  

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

галина

Вранье чем можно быть довольным в Барнауле с его нищетой.

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Неважно

Уверенность в завтрашнем дне, а в будущем тем более, упала, как только приехал в барнаул и увидел его зарплаты, нищета

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