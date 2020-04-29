Алтайские депутаты могут изменить срок предоставления деклараций о доходах из-за Covid-19

Новости 28.04.2020 13:35 605

Закон о предоставлении декларации о доходах и имуществе могут изменить в Алтайском крае. Соответствующий проект изменений в закон уже подготовлен и будет рассмотрен на ближайшей сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания в четверг, 30 апреля.

Суть изменений состоит в продлении срока подачи сведений о доходах за 2019 год. Если депутаты проголосуют «за принятие» изменений, то срок сдвинется до 1 августа текущего года.

Важно отметить, что изменения затронут только руководителей ведомств, глав муниципалитетов, администраций и других госслужащих. Что касается губернатора Алтайского края Виктора Томенко и депутатов АКЗС, то для них нормы и сроки останутся прежними. То есть предоставить декларации они должны до 30 апреля.

Инициатива исходит от указа президента России Владимира Путина от 17 апреля. Решение принято в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса по стране.

Кстати, сама сессия пройдет в несколько ином формате. Для обеспечения мер безопасности, депутаты выйдут на связь дистанционно из местных органов власти и штабов региональных отделений.