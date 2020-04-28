Алтайский депутат откликнулся на просьбу врачей и предоставил машины для Диагностического центра

Новости 28.04.2020 12:50 1108

Два автомобиля для работы — XRAY Cross и Vesta Cross — предоставил Диагностическому центру Алтайского края депутат Барнаульской городской Думы от «Единой России» Александр Лисицын. Машины помогут быстрее и больше собирать анализы на коронавирус с территорий региона. Александр Лисицын заверил, что две новых «Лады» останутся в полном распоряжении Диагностического центра до тех пор, пока регион не справится с коронаирусом.

На просьбу врачей предоставить автомобили для работы откликнулся депутат Барнаульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Лисицын и предоставил персоналу учреждения автомобили своего автоцентра «ЮГ».

Главный врач Диагностического центра Оксана Лексенкова поблагодарила фракции «Единой России» в городской Думе и краевом Заксобрании, а также ряд организаций за помощь в организации и предоставлении питания медицинскому персоналу, а также дезинфицирующих средств и тест-систем.

«Ежедневно биологический материал - мазки на коронавирус - пациентов со всех медицинских учреждений Алтайского края свозятся к нам, в Диагностический центр. Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на нашу просьбу», - рассказала она.

Как сообщил руководитель фракции «ЕР» в гордуме Вячеслав Перерядов, депутатский корпус будет обеспечивать врачей всем необходимым.

«Несмотря на ту ситуацию, в которой сейчас находится бизнес, наши предприниматели готовы взять на себя дополнительную ответственность и помогать. Мы будем и в дальнейшем поддерживать докторов», — заключил Перерядов.

Напомним, ранее по инициативе партии «Единая Россия» во все субъекты Российской Федерации были переданы автомобили для нужд медицинских учреждений. В Алтайском крае машины предоставили в бессрочное пользование персоналу городских больниц №4 и №5 города Барнаула. Кроме того, единороссы призвали предпринимателей и бизнес объединится для помощи медучреждениям, спасающих пациентов с коронавирусом.