В Алтайском крае снова обнаружили заболевших коронавирусом

Новости 28.04.2020 12:05 1606

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Оперативный штаб края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса во вторник, 28 апреля.

«Общее количество заболевших в регионе составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет. За сутки увеличилось число больных в Барнауле – 3 человека, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах добавилось по два заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и городе Рубцовске - по одному», - говорится в официальном сообщении.

Роспотребнадзор края устанавливает круг контактных лиц.На сегодняшний день, под наблюдением находятся 1601 человек, (за сутки добавилось – 310). Снято с меднаблюдения – 7327 человек (за последние сутки – 211).Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 23068 человек.

По данным Минздрава Алтайского края, в регионе зарегистрировано 325 случаев заболевания COVID-19. Из 289 проходят лечение 281 человека, восемь человек сейчас в стадии госпитализации.