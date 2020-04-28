Проживание «новых» врачей обойдется Бийску в 1 млн рублей

Новости 28.04.2020 12:30 1238

Бийский парламент определился с суммой проживания, необходимой для проживания вновь прибывших врачей. Изменения в городской бюджет были приняты на апрельском заседании думы Бийска в дистанционном формате.

На электронную почту депутатов выслали материалы срочных вопросов, а затем собрали их мнение — за или против они выступают. Надо отметить, что голосование методом опроса периодически проводится среди депутатов нынешнего созыва Бийска, так что схема отработанная. Однако подобный формат исключает коллективное обсуждение вопросов, во время которого поднимается много смежных тем. На сей раз депутаты могли лишь выслать на думскую почту свои предложения, сообщает Бийский рабочий.

Поправки в бюджет обусловлены не только прибытием врачей, на проживание которых выделено 917 тыс. руб. Еще 190 тысяч рублей понадобилось на проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по обработке общественных территорий, остановочных павильонов, помещений в жилых домах.

Кроме того, принятый документ скорректировал размер резервного фонда города.

Напомним, Политсибру сообщал, что во время ограничительных мероприятий в Бийск прибыло около 50 врачей-ординаторов. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов пояснил, что специалисты прибыли для поддержки здравоохранения Бийского медико-географического округа соответствие с достигнутыми ранее договоренностями. Использовать ординаторов в борьбе с коронавирусом не планируется.