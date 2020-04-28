Жители Алтайского края не спешат брать ипотеку по заниженному проценту

Новости 28.04.2020 11:35 1081

В Алтайском крае отсутствует «наплыв» заявок на приобретение жилья по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщила заместитель руководителя Росреестра в регионе Елена Бандурова.

«Первая сделка была оформлена в банке ВТБ. Заявка подавалась в электронном формате. Насколько нам известно, это первая такая сделка в России. Больше обращений у нас пока не было. Мы нацелены на регистрацию в кратчайшие сроки, при подачи заявок на приобретение квартиры в новостройке по заниженному проценту», - отметила Саулина.

Она подчеркнула, что при проблемах с документами отказов не будет. Гражданам будет оказана компетентная помощь. Кроме того, замруководителя Росреестра напомнила, что сниженная ставка не распространяется на вторичное жилье. Речь может идти только о приобретении квартиры у застройщика или участии в договоре долевого участия.

«Наши регистраторы нацелены на то, чтобы не доводить дело до отказа, а оказывать помощь заинтересованным сторонам», - заявила Елена Бандурова.

За первый квартал 2020 года ведомство зарегистрировало более 10 тысяч ипотек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается небольшой рост – 3%.