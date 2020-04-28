Следователи изучают причины гибели найденных подростков из Новоалтайска

Новости 28.04.2020 10:35 1278

В ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко обнаружены их тела. Об этом сообщает сайт СК по Алтайскому краю.

Во вторник, 27 апреля, на участке местности возле трассы в Первомайском районе были обнаружены их тела. С момента их исчезновения прошло почти четыре месяца.

«В настоящее время следователями-криминалистами назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, днем 7 января 18-летняя девушка с 16-летним другом ушли гулять и не вернулись. Позже выяснилось, что в тот день они собирались в гости к 48-летнему знакомому, проживавшему в садовом товариществе на окраине села. Он мог их видеть последним. Как только это выяснилось, его доставили на допрос, который не успели провести. Мужчина отпросился в туалет, где совершил самоубийство.

Ранее, глава полиции Алтайского края Андрей Подолян напомнил всем, что при пропаже несовершеннолетних детей, расследование начинается мгновенно и речи об обращении в органы только через три дня идти не может.