Роспотребнадзор: режим самоизоляции вряд ли начнут снимать до середины мая

Новости 28.04.2020 9:55 423

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая. По ее мнению, отменять ограничения именно сейчас преждевременно. Об этом сообщают «РИА-Новости».

Накануне Попова указывала, что Россия может избежать пика заражения, если граждане останутся дома во время майских праздников. Она добавила, что россияне прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только по окончании третьего. По словам главы ведомства, поначалу темпы прироста зараженных в стране составляли почти 30% в сутки, но сейчас эта цифра опустилась ниже 10%.

Однако вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила о динамичном росте количества зараженных – в Москве количество госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%.

Что говорят ученые

Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна предполагают, что распространение коронавируса в России закончится в июле. По их мнению, к 20 мая ситуация нормализуется на 97%, к 28 мая - на 99%, а к 20 июля - на 100%. Ранее они заявляли, что в Китае распространение вируса завершилось 9 апреля. По словам исследователей, «поворотный момент» в России уже произошел 24 апреля.

Однако РБК сообщает, что российские специалисты разошлись во мнениях о выходе на плато. За минувшую неделю заболеваемость в России скачкообразно возросла — количество выявленных заражений колебалось от 4,2 до 6 тысяч человек в сутки. Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов предположил, что выход на плато может произойти к концу мая или раньше. Однако инфекционист и доктор наук Николай Малышев считает, что о выходе на плато говорить пока рано.

«Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек [в стране]», — сказал врач.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 87 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 794 погибли, свыше семи тысяч пациентов вылечились. Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек, как минимум 193 тысячи скончались.