Прокуратура проверила данные об отключении воды в поселке Первомайского района

Новости 28.04.2020 9:35 1382

После сообщения в СМИ об отключении воды в Первомайском районе в поселке Новый, районная прокуратура провела проверку. Об этом сообщает сайт краевой прокуратуры.

Было установлено, что 13 апреля днем произошла авария на водонапорной башне, принадлежащей ООО «Востокбурвод», что привело к отключению подачи холодной воды в поселке Новый. Органы местного самоуправления и ресурсоснабжающая организация в течение трех суток не организовали подвоз воды, чем нарушили закон.

Жители алтайского поселка жалуются на длительное отключение воды в период самоизоляции Новости 14.04.2020 16:30 Власти попытаются решить проблему с отключением горячей воды 4204

В связи с этим, прокуратура Первомайского района внесла представления главе Первомайского района и директору ООО «Востокбурвод». Последний был вызван в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).

«В ходе проверки прокуратурой Первомайского района также вскрыт факт длительного бездействия муниципалитета по принятию на учет бесхозяйных водопроводных сетей поселка Новый, что нашло отражение во внесенном главе Первомайского района представлении», - говорится в официальном сообщении.

Принятые по результатам проверки меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Кроме того, ОМВД России по Первомайскому району проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ.

На сегодняшний день водоснабжение поселке возобновлено посредством временного подключения потребителей к водопроводным сетям ООО «Березовское ЖКХ».

Для решения вопроса водоснабжения поселка Новый между администрацией Первомайского района и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края достигнуто соглашение о бурении новой скважины для обеспечения населения холодной водой.