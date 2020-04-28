СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска

Новости 28.04.2020 9:00 2490

Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске. Об этом сообщает сайт СК.

«По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по возможному превышению должностных полномочий с применением специальных средств», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в пятницу, 24 апреля, возле магазина был задержан 44-летний местный житель. По предварительным данным, сотрудники полиции нанесли ему телесные повреждения. Дело получило широкую огласку после появления видео задержания.