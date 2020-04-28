СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска

Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске. Об этом сообщает сайт СК.
«По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по возможному превышению должностных полномочий с применением специальных средств», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в пятницу, 24 апреля, возле магазина был задержан 44-летний местный житель. По предварительным данным, сотрудники полиции нанесли ему телесные повреждения. Дело получило широкую огласку после появления видео задержания.
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ха ха ха. начали проверку. все скоро затихнет . им надо реальные сроки давать . попробуй тронь мента. так закатают по полной. а ментам все можно. они власть .что хотят то и творят. можно сравнить с полицаями. хотя такими они и являются.
Когда этот тваризм кончится. Менты- элита. Власть- элита. Врачи-элита. Но все **** за наш щёт живут.