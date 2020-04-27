Чиновники Республики Алтай попали под следствие из-за стройки на курорте «Манжерок»

Новости 27.04.2020 18:30 4498

В Республике Алтай под следствием оказались чиновники правительства республики и управления капитального строительства региона. Их подозревают в превышении полномочий, которые привели к тяжким последствиям. Об этом сообщает региональный СУ СК РФ.

«По предварительным данным, с августа 2017 года по декабрь 2019 года должностные лица правительства Республики Алтай и управления капитального строительства региона, зная о том, что АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" не выполнило часть работ при строительстве механической системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок", подписали ряд актов о приемке работ», — говорится в сообщении.

В СУ СК РФ объяснили, что работы были приняты на сумму 505 млн рублей, хотя часть из них на сумму 94 млн рублей выполнена не была. В итоге на расчетный счет АО из бюджетных средств была перечислена вся сумма полностью.

Ранее вопрос уголовного дела предсказывал глава Сбербанка Герман Греф. Прогноз был сделан на открытии новой канатной дороги на горнолыжном комплексе «Манжерок».

«Средства были украдены предыдущей командой (главы Республики Алтай). Мы проанализировали, сколько денег было вложено и сколько мы не нашли. Мы не нашли большую часть средств на строительство системы оснежения и системы очистки озера», — пояснил Греф.

Он добавил, что Сбербанк добивался выделения федерального финансирования на очистку озера и оснежения склона горы Малая Синюха, у подножия которой действует подконтрольное банку АО «Горнолыжный комплекс "Манжерок"».