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Глава алтайского Минздрава поблагодарил небезучастных граждан за еду и маски для врачей

Новости
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Сообщалось, что главврачи алтайских больниц обращаются к политикам и предпринимателям с жалобами на недостаток финансирования. В связи с этим, добровольцами организовывалось питание медиков. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал это на прошедшей 27 апреля (онлайн) пресс-конференции.

По словам Попова, на обеспечение врачей, в том числе, их питания и проживания, выделено 20 млн рублей. Главврачи организовывают и быт, и питание сотрудников,

«Доброе волеизъявление, помимо того, что организовано непосредственно системой здравоохранения, со стороны и волонтерских организаций, и партий, и просто небезучастных людей, которые предоставляют разные варианты, в том числе, и питания… на мой взгляд, мы сегодня только приветствуем это. Это – тоже дополнительная помощь для здравоохранения», – сказал министр.

Речь идет о медработниках, которые находятся на карантине и вынуждены жить при медучреждениях.

Кроме того, родители пациентов онкологического детского отделения краевого клинического центра охраны материнства и детства просили в социальных сетях помочь больнице с приобретением защитных масок. Сообщалось, что маски были приобретены с помощью волонтеров

«Маски мы приобретаем по разным источникам. Мы благодарны тем, кто откликнулись и помогают нам в организации и этой, в том числе, работы, но основное количество [защитных средств] мы приобретаем за счет бюджета… Здесь прокомментировать только – спасибо за небезучастность», – ответил на это Дмитрий Попов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

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Аноним

На удивление в Алтайском крае более менее разумные власти. Пока.

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