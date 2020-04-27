Алтайский край вводит пропускной режим на границах с соседними регионами

Новости 27.04.2020 16:00 6780

Контрольно-пропускной режим будет введен в Алтайском крае на границах с соседними регионами. Об этом заявил глава края Виктор Томенко в понедельник, 27 апреля, во время совещания с руководством региональных органов власти, пишет сайт краевого правительства.

По словам губернатора, на всех дорогах межрегионального значения будут оборудованы пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из него. На текущей рабочей неделе посты будут функционировать в наблюдательном режиме. А вот уже с 1 мая режим будет ужесточен.

«Пока что считаем, сколько людей в край едут и сколько выезжают из края. Будет вестись выборочный контроль. Изучаем цели въезда, смотрим документы. С 1 мая введем более жесткие меры - по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать. Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и предупреждаем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, так, будто они прилетели из-за рубежа», - пояснил Томенко.

По его словам, подобные правила будут введены в соседних регионах, а именно в Новосибирской Кемеровской областях. В Республике Алтай режим уже действует.

«Люди, выезжая из региона, будут понимать, что возвращаться им придется уже через двухнедельную изоляцию», - дал понять губернатор.

Глава Алтайского края сказал, что необходимость усиления мер мотивирована угрозой роста числа желающих приехать в Алтайский край и Республику Алтай на майские праздники. Он также подчеркнул сильную тенденцию роста заболевших коронавирусом, отмечая, что две недели назад их было 30 человек, а на 27 апреля уже 310.

Томенко добавил, что, помимо сотрудников ГИБДД, на постах будут присутствовать сотрудники полиции, Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления.