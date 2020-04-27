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Алтайский край занимает 4 место по заболеваемости коронавирусом среди регионов Сибири

Аналитика
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Политсибру собрал данные по количеству случаев коронавируса в регионах Сибири и посчитал заболеваемость на 100 тысяч населения в каждом субъекте федерации.  Этот показатель наиболее точно отражает ситуацию в регионах, так как учитывает количество населения.  Отдельно мы отметили, количество умерших от коронавируса в каждом регионе, так как этот показатель снижает общую заболеваемость. От общего количества случаев мы  также отняли количество выздоровевших человек.

В лидерах по заболеваемости среди субъектов СФО оказалась республика Хакассия – 30,7 человек на 100 тысяч населения. Несмотря на относительно небольшое абсолютное число заболевших 184 человека и 15 выздоровевших,  заболеваемость среди  регионов Сибири оказалась самой высокой из-за небольшой численности населения в регионе.  Остальные субъекты федерации существенно отстают по заболеваемости.  В частности, Красноярский край. республика Алтай, Алтайский край и Новосибирская область замыкают пятерку лидеров.   Самая низкая заболеваемость в расчете на 100 тысяч населения  - в Омской области ( 2,08 человек).

Использованы данные с официальных порталов субъектов федерации или их оперштабов.  Данные приведены на утро 27 апреля, кроме Красноярского края.  У них информация обновляется позднее.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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