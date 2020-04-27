Алтайский край занимает 4 место по заболеваемости коронавирусом среди регионов Сибири

Аналитика 27.04.2020 16:40 1906

Политсибру собрал данные по количеству случаев коронавируса в регионах Сибири и посчитал заболеваемость на 100 тысяч населения в каждом субъекте федерации. Этот показатель наиболее точно отражает ситуацию в регионах, так как учитывает количество населения. Отдельно мы отметили, количество умерших от коронавируса в каждом регионе, так как этот показатель снижает общую заболеваемость. От общего количества случаев мы также отняли количество выздоровевших человек.

В лидерах по заболеваемости среди субъектов СФО оказалась республика Хакассия – 30,7 человек на 100 тысяч населения. Несмотря на относительно небольшое абсолютное число заболевших 184 человека и 15 выздоровевших, заболеваемость среди регионов Сибири оказалась самой высокой из-за небольшой численности населения в регионе. Остальные субъекты федерации существенно отстают по заболеваемости. В частности, Красноярский край. республика Алтай, Алтайский край и Новосибирская область замыкают пятерку лидеров. Самая низкая заболеваемость в расчете на 100 тысяч населения - в Омской области ( 2,08 человек).

Использованы данные с официальных порталов субъектов федерации или их оперштабов. Данные приведены на утро 27 апреля, кроме Красноярского края. У них информация обновляется позднее.