Усиление Бийска: зачем сюда отправились 50 врачей?

Новости 27.04.2020 15:32 4065

Зачем в Бийск направлено 50 врачей, рассказал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов на прошедшей 27 апреля (онлайн) пресс-конференции.

По словам министра, это – история предыдущих недель. Региональный Минздрав совместно с медуниверситетом отработал необходимость пополнения медицинских организаций молодыми ординаторами. Они уже приступили к оказанию медицинской помощи во всех медицинских организациях, в которые были распределены. При этом, в борьбе с коронавирусом их не задействуют.

«Надо сказать, что молодых ординаторов мы ни в коей мере не направляем в наши инфекционные госпитали, поскольку в них должны работать достаточно грамотные и обученные сотрудники. Это – усиление Бийска в части врачебного кадрового состава для того, чтобы и иные формы оказания медицинской помощи предоставлять, и в поликлиниках работать», – пояснил Дмитрий Попов.

По его словам, это было запланировано и ранее, а сейчас реализовано в силу того, что медицинский университет перешел на дистанционные формы обучения.

Госпиталь в Бийске и аппараты ИВЛ

Кроме того, на базе бийской горбольницы №2 развернут госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией. На сегодняшнее утро там лечится 16 пациентов, задействовано 15 медицинских работников, госпиталь рассчитан на 130 коек и 46 аппаратов ИВЛ. Однако министр добавил, что этого оборудования в учреждении нет, поэтому туда перемещается оборудование с других районных больниц и госпиталей, а также краевых учреждений, в которых на сегодня снижено оказание плановой медицинской помощи.

Дмитрий Попов сообщил также, что к 28 апреля край будет обладать 416 аппаратов ИВЛ при нормативе – 406 аппаратов. На сегодняшний день ни один пациент в бийском госпитале не нуждается в искусственной вентиляции легких. Основная его задача – лечение пациентов легкой и средней степени тяжести. Тяжелые будут направляться в основной госпиталь – барнаульскую горбольницу №5.

Отметим, что в начале эпидемии сообщалось о наличии в крае 880 аппаратов ИВЛ, затем уточнялось, что работает из них лишь 660.