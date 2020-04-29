Сенатор Сергей Белоусов рассказал об оценке Полпреда СФО Сергея Меняйло на готовность Алтайского края к посевной

Новости 27.04.2020 14:45 623

Сергей Меняйло провел совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к прохождению весенних полевых сельскохозяйственных работ. Как отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, готовность его родного региона к посевной находится на самом высоком уровне.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, неблагоприятно сказывающуюся на работе всех отраслей хозяйства, аграрии края не только в полной мере подготовились к посевной, но и приступили к ней, отметил парламентарий.

Так уже ведется посев зерновых и зернобобовых культур – пшеницы, овса, ячменя, гороха. Эти культуры посеяны на площади более 5 тыс. гектаров.

Кормовые культуры в данный момент посеяны более чем на 2 тыс. гектаров, а степные районы края приступают к посеву подсолнечника. Более чем на 1 млн. гектаров проведено весеннее боронование почвы.

Губернатор региона Виктор Томенко сообщил Полпреду и всем участникам совещания, что яровой сев запланирован на площади 4,5 миллиона гектаров, площадь зерновых увеличится до 3 миллионов 260 тысяч гектаров (+ 90 тысяч гектаров к 2019 году).

В поле готовы выйти 16 тысяч тракторов, 1,2 тысячи посевных комплексов и не менее 8 тысяч сеялочных агрегатов. Хозяйства обеспечены семенами в полном объеме, идёт закупка минеральных удобрений.

«Проблем с обеспеченностью и поставками ГСМ нет. На данный момент закуплено дизельного топлива 80%, бензина - в 1,5 раза больше, чем требуется непосредственно на посевную», - рассказал Виктор Томенко.

В ходе совещания представители Минсельхоза России положительно оценили опыт работы Алтайского края по подготовке к посевной. В регионе кондиционность семян близка к 100-процентному показателю, причем максимально эффективно используются сорта сельхозкультур отечественной селекции, наращиваются темпы обновления парка сельзхозмашин.

Отметив высокую степень готовности Алтайского края к посевной, Полпред напомнил всем участникам совещания, что, в соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства в этом году перед субъектами Федерации округа стоит задача собрать урожай 15,3 миллиона тонн.

В том, что Алтайский край выполнит все возложенные на него задачи, нет никаких сомнений, считает Сергей Белоусов.