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«Мест нет, все занято». Как турбазы Республики Алтай соблюдают «самоизоляцию»

Новости
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Ряд туристических баз в Республике Алтай продолжают работу. Источники «Политсибру» сообщают, что ряд баз отдыха принимают посетителей, несмотря на запрет властей, который действует до 1 июня.

«По телефону уже почти никто не записывает. Приезжает машина, административный персонал смотрит на людей и только тогда происходит бронирование. Штрафов, разумеется, боятся, но люди понимают, что жить на что-то нужно, а туризм у многих там это единственный источник дохода. Компенсации им никакие никто не предложил, а вот штрафы – пожалуйста», - говорит источник.

«Политсибру» обзвонил несколько самых популярных мест отдыха люкс- и премиум-класса в Республике Алтай. По телефону обозначают условия, но говорят, что бронирование осуществляется с 1 июня. Но такая ситуация не со всеми.

Например, природно-оздоровительный комплекс «Altay Resort» работает и принимает постояльцев. Номера от более 13 тысяч рублей в сутки до коттеджей от 90 тысяч рублей в сутки можно забронировать как в апреле, так и в мае. Баня и ресторан доступны. По телефону сотрудники комплекса пояснили, что на майские праздники осталось совсем немного мест. Почти всё сейчас у них занято.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о «непубличном» конфликте властей Алтайского края и Республики Алтай. Связан он с ограничением работы туристических объектов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщал «Банкфакс».

Инсайдеры издания сообщали, что из-за появившихся сведений о работе турбаз региона «горные» чиновники предприняли попытку перенаправить надзорные ведомства в «братский» Алтайский край. Кроме того, источники сообщили, что по результатам проверки якобы появились претензии к губернатору Алтая Олегу Хорохордину. По некоторым данным, Хорохордин заявил, что информация недостоверна и прямо дал понять, что нарушения нужно искать именно в Алтайском крае, например на «Бирюзовой Катуни». Такой поворот событий и мог привести к негативной реакции властей Алтайского края, который решили не вступать в открытую конфронтацию.

Напомним также, что еще 2 апреля в отставку ушли сразу четыре губернатора: Архангельской области (Игорь Орлов), Республики Коми (Сергей Гапилков), Ненецкого АО (Александр Цыбульский – стал главой Архангельской области) и Камчатского края (Владимир Илюхин). Произошло это после обращения президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что федеральные власти будут оценивать эффективность региональных правительств по их принимаемым мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Вконтакте - «Altay Resort»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (5)

1000

Пит Самогонку

В "алтай резорт" и "алтай виладж" отдыхают только богатые и власть имущие. Поэтому там проблем с пустыми номерами нет. Карантин не помеха, никто там проверять не будет, "не по Сеньке шапка"

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Непохуану Сомбреро
Пит Самогонку, ржд-шный турсиб тоже работает наверно, там много крутых джипарей в прошлые года стояло.
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....
Непохуану Сомбреро, Турсиб закрыт. Персонал весь дома.
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Леонид Пугачев

Молодцы. Пусть работают. Может со временем Томенко улетит со своей должности. Трудно понять, чем они все думают. Мне лично это непонятно ( врач по призванию и по образованию).

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Гость
Леонид Пугачев, работают в республике, а улетит не Хорохордин, а Томенко?
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