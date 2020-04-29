Алтайские «справедливороссы» продлили акцию по обеспечению малообеспеченных продуктовыми наборами

Новости 27.04.2020 13:45 452

Депутат Государственной Думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев продлил акцию по раздаче продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным семьям Алтайского края, а также расширил ее географию. На минувших выходных помощь пришла в Каменский район.

Всего же 40 многодетных и малообеспеченных семей Каменского района (город и село Столбово) получили продовольственные наборы от «Справедливой России», рассказала депутат Каменского городского совета депутатов, заместитель главы города одна из организаторов акции Евгения Проскурина,. В акции также приняли участие член Совета местного отделения партии в Каменском районе Зинаида Косенкова и коллега Евгении Николаевны по Каменскому горсовету депутатов Александр Диденко.