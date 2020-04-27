Алтайская полиция проверяет видео с избиением задержанного в Змеиногорске

Новости 27.04.2020 12:40 1432

Пресс-служба ГУВД по Алтайскому краю пояснила, что проводится проверка по факту публикации в Сети видео, на котором сотрудник полиции избивает задержанного. Кроме того, ведомство подтвердило, что оно сделано в Змеиногорске.

Некоторое время назад в социальных сетях получили распространение кадры задержания предполагаемого нарушителя – на видео полицейские жестко заваливают мужчину на землю, а один из стражей порядка несколько раз с силой ударяет лежачего дубинкой. После этого человека поднимают за заведенные назад руки в наручниках и заталкивают в полицейскую "буханку", рассказывает ТОЛК.

В подписи к ролику значится, что он снят "у пивнушки" в Змеиногорске в первый день карантина, а задержанный – возможно, находится в нетрезвом состоянии.