Алтайская полиция проверяет видео с избиением задержанного в Змеиногорске

Пресс-служба ГУВД по Алтайскому краю пояснила, что проводится проверка по факту публикации в Сети видео, на котором сотрудник полиции избивает задержанного. Кроме того, ведомство подтвердило, что оно сделано в Змеиногорске.
Некоторое время назад в социальных сетях получили распространение кадры задержания предполагаемого нарушителя – на видео полицейские жестко заваливают мужчину на землю, а один из стражей порядка несколько раз с силой ударяет лежачего дубинкой. После этого человека поднимают за заведенные назад руки в наручниках и заталкивают в полицейскую "буханку", рассказывает ТОЛК.
В подписи к ролику значится, что он снят "у пивнушки" в Змеиногорске в первый день карантина, а задержанный – возможно, находится в нетрезвом состоянии.
А мы рассказываем сказки о том, что у нас нет фашизма, а современные полицаи, не продолжатели дела их предшественников. Власть в стране узурпирована, поэтому и царит произвол и беззаконие. 6 полицаев на одного гражданина за счет которых содержатся эти ублюдки. Здесь нужно поганой метлой выметать этих подонков из полиции и возбуждать уголовное дело против всех, а не только против того, кто непосредственно с особой жестокостью избивал гражданина. Эти подонки позор государства и власти.
Петухи конченные
Вот увидите,все спишут на пивнушку,скажут была самооборона,это просто дико 8 человек на 1 потерпевшего,бьют дубинкой лежачего,это не полиция это конченые гады
наверное, оказал сопротивление