Секвестр бюджета Алтайского края: на чем могут сэкономить?

Новости 27.04.2020 13:05 1739

9 апреля зампред правительства Алтайского края Данил Ситников на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона сообщил, что выпадающие доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 млрд рублей, краевого бюджета - 13 млрд рублей. В связи с этим, бюджет на 2020 год придется пересмотреть. 23 апреля спикер АКЗС Александр Романенко заявил, что корректировка бюджета ожидается, но не в апреле-мае, а «немного позже».

Вопрос о том, какие расходы можно сократить, пока обсуждается.

Социальные расходы обещают не трогать

Расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы составят 72% расходной части бюджета. При принятии бюджета губернатор Виктор Томенко подчеркивал, что выполнение социальных обязательств входит в число основных приоритетов. То же самое заявил Александр Романенко 23 апреля.

«Мы договорились, что вопросы, связанные с исполнением органами государственной власти социальных обязательств в виде мер социальной поддержки, текущих расходов на организации бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры и так далее), заработной платы работникам бюджетной сферы сокращать ни в коем случае нельзя», – сообщил спикер.

Отметим также, что на протяжении последних лет наблюдалась тенденция к наращиванию социальных расходов и недопущению их сокращения. Исходя из всего вышеизложенного, можно предположить, что экономить на «социалке» не будут. Это сильно усложняет задачу, поскольку остается 33 млрд рублей и сэкономить нужно половину из них.

Впрочем, на 2017-2019 годы предусматривалось сокращение расходов на 1,4 млрд. Из них 1,1 млрд экономился за счет введения дополнительных критериев для получателей соцподдержки, моратория на новые льготы и т.п.

На чем алтайский бюджет экономили раньше

В 2009 году сокращению дважды подвергались расходы на содержание органов государственной власти Алтайского края. Сперва – на 10%, а затем – еще на 12%.

Во время бюджетного кризиса 2013-2015 годов российские регионы резали расходы на национальную экономику и ЖКХ, в 2015 году добрались и до социальных расходов. 54 региона урезали расходы на культуру почти на 3%, 48 регионов сократили расходы на образование. Алтайский край в 2013 году сокращал расходы на национальную экономику, в том числе, сельское хозяйство, ЖКХ и транспорт. В 2015 году были урезаны траты на образование, культуру и спорт. Последний недополучил тогда более 100 млн рублей.

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Сокращение расходов на ЖКХ

Основным способом экономии стало снижение расходов на поддержку ЖКХ. Однако, в настоящее время такая схема в Алтайском крае вряд ли сработает. Экономия на ЖКХ в конечном итоге вылилась в многочисленные коммунальные аварии зимой 2018-2019 годов, а венцом ее стало введение прошедшей зимой режима ЧС в Яровом, который действует до сих пор. Критическая изношенность сетей и оборудования уже не оставляет пространства для маневра и экономить на ЖКХ больше не получится.

Операция «оптимизация»

Ещё одним широко применяемым по всей стране на протяжении десятилетия инструментом стала оптимизация расходов в различных сферах. Самой печально известной «оптимизацией» стало переформатирование системы здравоохранения, в ходе которого было закрыто множество медучреждений по всей стране, не исключая Алтайский край, и радикально сокращен коечный фонд.

В силу медицинской специфики текущего кризиса, экономии на здравоохранении ожидать тоже не приходится. Более того, возможно, пандемия коронавируса заставит, наконец, переломить тенденцию к «оптимизации» здравоохранения и, наоборот, перейти к его развитию.

Помимо здравоохранения, на Алтае оптимизировались меры соцподдержки, монетизировались льготы, укрупнялись муниципалитеты, сокращался их персонал и количество госслужащих.

Какие бюджетные расходы могут сократить в 2020 году

Наиболее крупные траты в 2020 году предусмотрены на социальную политику (34%) – 39,9 млрд рублей, образование (24%) – свыше 28,5 млрд рублей и национальную экономику (17%) – 20,3 млрд рублей. Здравоохранение (11%) – 12,8 млрд рублей. На первом и последнем пунктах, как уже было сказано выше, вряд ли станут экономить. А вот национальная экономика и образование вполне могут пострадать.

Доберется ли оптимизация до алтайского образования?

Не исключено, что сокращение расходов может коснуться сферы образования. Здесь долго удавалось избегать «оптимизации». Так, в июле 2019 года глава алтайского Минобра Максим Костенко заявлял, что за восемь месяцев ни одна школа в крае не была закрыта в рамках оптимизации и что оптимизация ради оптимизации проводиться не будет – к этой мере планируется прибегнуть только в случае действительной необходимости.

В условиях исчерпания прочих ресурсов, вероятно применение и таких мер. Впрочем, возможно, что такого негативного сценария удастся избежать.

Национальная экономика

Почти 11,5 млрд рублей планировалось потратить в текущем году на дорожное хозяйство. Возможно, будут свернуты или отложены некоторые проекты из этой области. Также возможно сокращение финансирования некоторых других сфер, как и дорожное хозяйство, входящих в категорию «Национальная экономика».

Культура и спорт

Исходя, опять же, из специфики текущего кризиса, можно ожидать сокращения расходов на культуру и спорт, поскольку данные сферы тесно связаны с массовыми мероприятиями, которые ныне отменены. Что касается культуры, то «первые ласточки» уже есть – речь об отмене тендеров на ремонт краевого драмтеатра, о которой «Политсибру» уже писал ранее.

Однако, финансирование этих отраслей слишком невелико, чтобы покрыть выпадающие доходы бюджета.

Какие, по-вашему, расходы краевого бюджета будут урезаны в первую очередь, вы можете указать в соответствующем опросе в Telegram-канале «Политсибру».