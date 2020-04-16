В период пандемии. Концерты, посвященные 9 мая, пройдут во дворах Барнаула

Новости 27.04.2020 11:55 464

В рамках 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне волонтеры проекта «Победа в каждом из нас» проведут песенные мероприятия под названием «Победа в каждом из нас. Поем у дома». Говоря простым языком – проведут концерты во дворах краевой столицы.

Концертная программа запланирована на 9 мая. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Сообщается, что команда артистов, из певца, певицы и звукорежиссера, приедет во дворы барнаульских многоэтажек. Музыканты настроят оборудование и исполнят несколько военных песен. С некоторыми группа артистов будут ездить ретроавтомобили.

Планируется, что выступления будут длиться до 15 минут. Жители домов смогут послушать и подпеть песни, не выходя из своих квартир, то есть через балконы, лоджии и открытые окна. Культурная программа будет проходить с 11 до 13 часов до наступления «тихого часа».

К акции присоединились известные музыканты Барнаула: автор-исполнитель Ольга Суховеева, Дмитрий Добромиров, Александр Рухадзе, Александр Васильев известный ди-джей Грей (Сергей Афанасьев), финалист телепроекта «Поверь в себя», вокалист Анар Рамазанов.

Отметим, что «самоизоляция» из-за распространения карантина действует в Алтайском крае до 30 апреля. Однако, ряд источников предполагают, что ограничительные меры и нерабочие дни продлят до 11 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проанонсировал обращение главы государства на текущей неделе. Об этом сообщали "РИА Новости".

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о переносе официального празднования Дня Победы на неопределенный срок в связи с пандемией.