Оперштаб: в Алтайском крае зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Новости 27.04.2020 11:20 3431

Из этого числа в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе – 2, Бийске – 6, Первомайском районе – 2, Змеиногорске – 1, Поспелихинском районе – 1. Впервые коронавирус выявлен в Немецком и Романовском районах. Растёт и количество выздоровевших. К 27 апреля из клиник выписано 29 человек, в том числе 3 детей.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, 1 случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Общая картина распространения короновируса выглядит следующим образом:

Из 310 человек жители Барнаула – 81, Заринска –1, Павловского района – 7 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 4), Рубцовска – 6, Рубцовского района – 5 ( Веселоярск – 4, Новониколаевка – 1), Бийска – 25, Первомайского района– 4 (Логовское, Березовка – 1, Первомайское - 1), Крутихинского района – 3 (Крутиха), Советского района – 2 (Советское), Новоалтайска – 1, Камня-на-Оби – 5, Змеиногорского района – 141 (Змеиногорск – 4, Змеиногорский район – 137), Горняка – 6, Поспелихинского района – 12 (Николаевка – 8, Поспелиха – 4), Родинского района – 1 (Мирный), Троицкого района –1 (Троицкое), Целинного района – 1 (Верх-Марушка), Ярового – 1, Михайловского района – (Михайловское), Новичихинского района – 4 (10 лет Октября), Немецкого района – 1 (Гальбштат), Романовского района – 1 (Сидоровка).

Из 310-ти заболевших: 39 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 42 – у заболевших ОРВИ, в 229 случаях – бессимптомное течение. По данным минздрава Алтайского края, на Корбалихинском руднике подтверждено 143 случая инфицирования коронавирусом.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 21588 человек. Под меднаблюдением находится – 1502 человека, снято с меднаблюдения – 7116 человек