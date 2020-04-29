В России начнут штрафовать за лай собак и неисправную сигнализацию

Новости 27.04.2020 10:20 813

В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается добавить ответственность за нарушение тишины ночью, включая лай собак и неисправную сигнализацию в авто. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минюст России.

«По итогам изучения поступивших предложений были доработаны некоторые составы административных правонарушений, предусмотренных Особенной частью проекта КоАП», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что ч.6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за действия, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность бездействия при совершении правонарушения. То есть для тех граждан, которые не предпринимают мер для обеспечения тишины.

«Допустим, что-то оставит на длительный период в своей квартире собаку, которая беспокоит соседей своим лаем. Или, например, человек не предпринимает действий для отключения неоднократно сработавшей неисправной сигнализации», - отметили в ведомстве.

Кроме того, из проекта КоАП убрали новый штраф за необоснованный отказ от выполнения законных требований потребителей. Сделали это по той причине, что соответствующие меры ответственности уже предусмотрены в законе о защите прав потребителей.

Помимо этого, предлагается добавить общий срок давности по привлечению к ответственности. Предварительно известно, что он составит один год, однако прорабатывается возможность исключения из общего срока давности по тем составам правонарушений, по которым они сейчас составляют менее года, в том числе два месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении органом, должностным лицом) и три месяца (при рассмотрении дела судом).В проекте нового КоАП будет предусмотрено вынесение предупреждения за первый случай негрубого нарушения вместо штрафа. Вместе с тем, принято окончательное решение оставить в новом КоАП действующие размеры штрафов.

Еще в числе предложений Минюста прозвучала инициатива по закреплению положения о презумпции невиновности. Оно будет закреплено в ст. 1.12, где пропишут, что привлекаемое к административной ответственности лицо является невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена в порядке, предусмотренном процессуальным кодексом России об административных правонарушениях.

Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.