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На выходных Змеиногорск обработали диацилом (фото)

Новости
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Общественные места в закрытом на карантин Змеиногорске были продезинфицированы диацилом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В городе и близлежащих районах организована работа по оповещению населения, а 25 апреля пожарно-спасательные подразделения Змеиногорска, одетые в специальные костюмы, со средствами защиты органов дыхания, провели дезинфекцию помещений администрации города, крупных торговых и спортивных объектов, остановочных пунктов, дорог. К выполнению задачи были привлечены 5 человек личного состава, 2 единицы техники. Для обработки использовалось вещество диацил, специально предназначенное для дезинфекции поверхностей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении карантина на территории Змеиногорского района Алтайского края в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 24 апреля. Карантин введен до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Пресс-служба МЧС

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