Политическая хроника недели: споры вокруг ОПАК, дистант для парламента и гвоздики для Ильича

Аналитика 27.04.2020 8:40 2043

Политсибру проанализировал, какие темы на прошлой неделе получили наиболее яркое освещение в СМИ Алтайского края. Главная тема дня - COVID-19. Однако мы решили представить вашему вниманию обзор политической повестки региона.

Оживленная дискуссия развернулась на прошедшей неделе вокруг кандидатов в Общественную палату Алтайского края. Этот вопрос активно обсуждали в соцсетях и краевых СМИ. И хоть бурные споры мало повлияли на исход голосования, но все же немного оживили политическую повестку. Об этом и других событиях в политической хронике «Политсибру».

Споры вокруг палаты

Формирование нового состава Общественной палаты Алтайского края стало одним из самых обсуждаемых вопросов на прошедшей неделе.

Напомним, треть состава ОПАК уже была утверждена губернатором, еще 15 человек должны были утвердить краевые депутаты.

Единоросс Иван Мордовин в своем телеграм-канале опубликовал список возможных кандидатов. На это, лидер фракции справедливороссов в Алтайском Заксобрании Александр Молотов заявил, что «переводя на русский язык, именно перечисленные 15 кандидатур и рекомендованы руководством «Единой России».

«Кто все эти люди? Ничего не имею против них, но какое все они имеют отношение к Общественной Палате края - органу, который должен выражать интересы гражданского общества региона, служить неким нравственным камертоном во взаимоотношениях между властью и жителями края и отстаивать наши права перед властными структурами?», - высказался Молотов на своей странице в «Одноклассниках».

Далее депутат-эсер уже задал вопрос уже «политическому» вице-губернатору Денису Губину, который ранее заявлял о «перезагрузке» ОПАК и обещал сделать процедуру ее формирования «более демократичной и открытой». «Ничего это мы по факту так и не увидели - одни слова, не подкрепленные реальными делами», - заявил Молотов.

Губин ответил на критику и заявил, что принципы открытости и демократия не нарушены.

«Ходить и звать никого мы не обязаны, иначе это уже не демократия, а какой-то детский сад получается», – пояснил Губин.

В итоге бурная дискуссия мало повлияла на ход голосования и 23 апреля депутаты выбрали 15 «своих» членов ОПАК. Оставшихся (еще 15 общественников) выберут те 30 человек, которых назначат губернатор и депутаты.

Сессия онлайн

Апрельская сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания запланирована на 30 апреля. Ее решено провести в удаленном режиме, но уже не из дома, как сообщалось ранее, а собрать депутатов в органах местного самоуправления, за которыми народные избранники закреплены.

Для сессии хотят использовать систему, установленную в органах госвласти, через которую постоянно проводят селекторные совещания.

Что касается повестки сессии, то до конца она еще не утверждена.

150 гвоздик Ленину

22 апреля отмечалось 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. Несмотря на карантин, многие политики и общественники не обошли стороной эту дату.

150 гвоздик к памятнику Ленина на площади Советов возложила первый секретарь алтайского крайкома Мария Прусакова. «Из-за запрета на массовые мероприятия я сегодня от лица всех алтайских коммунистов возложила цветы к памятнику», — написала в соцсетях коммунистка.

Цветы к памятнику также возложили десантники, на площади был замечен руководитель «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов, тоже возложивший красные гвоздики к памятнику.

Спикер Заринского горсобрания подал в отставку

Председатель Заринского городского Собрания депутатов Александр Лаговский принял решение уйти в отставку. Лаговский уведомил коллег-депутатов о досрочном снятии с себя полномочий. О причинах его решения не сообщается, пишет газета «Наш город Заринск».

Ранее местное отделение ЛДПР обратило внимание прокуратуры на связь экс-замглавы Заринска Елены Алмазовой и Александра Лаговского. Алмазова ушла в отставку после того, как широко стало известно о том, что она живет в гражданском браке с главой горсовета.

В ходе прокурорской проверки информация подтвердилась. Надзорное ведомство выдало администрации города предписание устранить данный конфликт интересов, но якобы в мэрии его проигнорировали.

Приговор Белобородову обжалуют обе стороны

В Алтайском краевом суде рассмотрят апелляцию по делу бывшего руководителя управления делами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.

Ранее адвокаты сообщили «Политсибру», что вопрос апелляции, вероятно, будет зависеть от того, обжалует приговор прокуратура или нет. В итоге надзорное ведомство внесло апелляционное представление. Обвинение считает незаконным исключение из объема обвинения хищения на сумму более 26 млн рублей при исполнении государственного контракта. Речь идет о реконструкции здания по адресу ул. Чкалова, 230 в Барнауле. Также прокуратура не согласна с уменьшением суммы взятки, предложенной обвиняемому, и в целом считает приговор слишком мягким.

Что касается защитников Белобородова (Виктор Чумаков и Олег Горохов – прим.), то они настаивают на полном оправдании своего клиента, который также не признал своей вины. Алтайский краевой суд рассмотрит апелляции 22 мая.