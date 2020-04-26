Еще 68: в Алтайском крае зарегистрировано 283 случая заболевания коронавирусной инфекцией

Новости 26.04.2020 13:00 2138

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 48 человек из Змеиногорского района.

В Барнауле инфекция подверждена у 3 человек, в Рубцовске – у 1, Бийске – 8 человек, Поспелихинском и Первомайском районах по 4 человека.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края. Общая картина распространения короновируса выглядит так: Барнаул – 68 человек, Бийск – 19, Рубцовск – 6 человек, Заринск – 1, Новоалтайск – 1, Камень-на Оби –5, Горняк – 6, Яровое – 1, , Павловский район – 5(Комсомольский – 2, Шахи –1, Павловск – 2), Первомайский район (Логовское – 2), Поспелихинский район –11 человек (Николаевка – 8, Поспелиха – 3), Крутихинский район (Крутиха – 3), Рубцовский район – 5 (Веселоярск – 4, Новониколаевка – 1), Советский район (Советское – 2), Троицкий район (Троицкое – 1), Целинный район (Верх-Марушка – 1), Родинский район (Мирный – 1), Михайловский район ( Михайловское - 1), Новичихинский район (10 лет Октября – 4 человек), Змеиногорский район – 140 из них Змеиногорск – 3 человека)

На 26 апреля 2020 находятся под меднаблюдением – 1 335 человек, (за сутки добавилось – 107). Из них граждане РФ – 1 318, иностранные – 17. Снято меднаблюдение – 7 012 человека (за последние сутки – 89). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 21 121 человек. Выписаны 24 человека, 1 из них ребенок из Горбольницы № 11, Барнаула».