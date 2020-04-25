Оперштаб Алтайского края: подтвердилось 63 новых случая заболевания коронавирусом

Новости 25.04.2020 12:00 1167

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрированно 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество составляет 215 человек, в том числе 14 детей.

Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника.

По данным Оперативного штаба региона, рост количества заболевших за истекшие сутки произошёл в Змеиногорском районе – 51 человек, Бийске – 5 новых случаев, в Барнауле – 4, Камне-на-Оби – 2. Впервые COVID-19 выявлен у жителя Михайловского района. В тоже время растёт и количество вылечившихся. По данным Минздрава Алтайского края, после двукратного отрицательного теста из медучреждений выписаны ещё четверо пациентов, теперь в крае 22 переболевших коронавирусной инфекцией.

География и количество заболевших на 25 апреля в разрезе муниципальных образований сложились следующим образом:

Из 215 человек жители Змеиногорского района – 92 (Змеиногорск – 3, Змеиногорский район – 89), Барнаула – 65, Бийска– 11, Поспелихинского района – 7 (Николаевка – 5, Поспелиха – 2), Горняка– 6, Павловского района– 5 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 2), Рубцовска– 5, Камня-на-Оби – 5, Рубцовского района – 5 (Веселоярск – 4, Новониколаевка – 1), Крутихинского района – 3 (с. Крутиха), Первомайского район – 2 (Логовское, в том числе 1 человек - летальный исход), Советский район – 2 (Советское). В Новоалтайске, Заринске, Родинском, Троицком, Целинном, Михайловском районах и городе Яровом по одному случаю.

Как уже сообщалось, 24 апреля зарегистрирован 1 летальный случай пациента с коронавирусной инфекцией. Это мужчина, 57 лет. Заболевание сопровождалось наличием тяжелой хронической патологии почек, проведением заместительной почечной терапии, пневмонией).

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 20636 человек. Продолжают находиться под меднаблюдением 1317 человек, снято с меднаблюдения 6923 человека.