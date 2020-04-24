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В закрытом на карантин Змеиногорске на Алтае разворачивается инфекционный госпиталь

Новости
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Губернатор края Виктор Томенко распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

 Оказывать помощь коллегам в Змеиногорске будут терапевты, пульмонолог, инфекционист. Руководить группой будет главный врач Рубцовской Горбольницы №2 Сергей Воронкин, он уже прибыл в город.

До конца сегодняшнего дня на базе ЦРБ Змеиногорска завершится развёртывание  инфекционного госпиталя. Будет оборудовано 100 койко-мест и 6 мест для тяжелобольных коронавирусом с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам ИВЛ, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним,  в Змеиногорском районе введен карантин  после обнаружения более 80 пациентов, инфицированных коронавирусом. 

Очаг заражения находится на Корбалихинском руднике, принадлежащем АО «Сибирь-Полиметаллы».  

Как сообщает "Змеиногорский вестник", поликлиника будет работать в прежнем режиме и на том же месте. Для безопасности персонала изготовлены специальные шлюзы-пропускники. 

На Корбалихинском руднике в Алтайском крае выявлено еще 50 человек с подозрением на коронавирус

На Корбалихинском руднике в Алтайском крае выявлено еще 50 человек с подозрением на коронавирус

Новости

На Корбалихинском руднике в Алтайском крае выявлено еще 50 человек с подозрением на коронавирус

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Автор: Политсиб.ру

Фото: "Змеиногорский вестник"

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (6)

1000

Алиса

Ну наконец то умное решение приняли !!!

Ответить
е

Лечить больных с вирусным заболеванием нужно не сгоняя их в одно место - больницы, а индивидуально в условиях самоизоляции.Так меньше риск заразиться и персоналу и другим людям. Но в нашей стране, где полностью отсутствует домашняя медицина, врачам и в голову не придёт лечить дома. Зашоренные потому что, привыкли подчиняться догмам, стереотипам

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Я
е, Свечку проще держать диванным экспертам?
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Светлана
е, А человек сам может вылечится без врачей без аппаратуры.Включи голову прежде чем писать ерунду
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абориген
е, а что делать если они почти все приезжие
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Гость

Подписи губернатора нет.попрошу конкретнее излагать информацию

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