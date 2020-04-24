В закрытом на карантин Змеиногорске на Алтае разворачивается инфекционный госпиталь

Губернатор края Виктор Томенко распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
Оказывать помощь коллегам в Змеиногорске будут терапевты, пульмонолог, инфекционист. Руководить группой будет главный врач Рубцовской Горбольницы №2 Сергей Воронкин, он уже прибыл в город.
До конца сегодняшнего дня на базе ЦРБ Змеиногорска завершится развёртывание инфекционного госпиталя. Будет оборудовано 100 койко-мест и 6 мест для тяжелобольных коронавирусом с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам ИВЛ, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Напомним, в Змеиногорском районе введен карантин после обнаружения более 80 пациентов, инфицированных коронавирусом.
Очаг заражения находится на Корбалихинском руднике, принадлежащем АО «Сибирь-Полиметаллы».
Как сообщает "Змеиногорский вестник", поликлиника будет работать в прежнем режиме и на том же месте. Для безопасности персонала изготовлены специальные шлюзы-пропускники.
На Корбалихинском руднике в Алтайском крае выявлено еще 50 человек с подозрением на коронавирус
Лечить больных с вирусным заболеванием нужно не сгоняя их в одно место - больницы, а индивидуально в условиях самоизоляции.Так меньше риск заразиться и персоналу и другим людям. Но в нашей стране, где полностью отсутствует домашняя медицина, врачам и в голову не придёт лечить дома. Зашоренные потому что, привыкли подчиняться догмам, стереотипам
Подписи губернатора нет.попрошу конкретнее излагать информацию
Ну наконец то умное решение приняли !!!