В закрытом на карантин Змеиногорске на Алтае разворачивается инфекционный госпиталь

Новости 24.04.2020 20:30 2245

Губернатор края Виктор Томенко распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Оказывать помощь коллегам в Змеиногорске будут терапевты, пульмонолог, инфекционист. Руководить группой будет главный врач Рубцовской Горбольницы №2 Сергей Воронкин, он уже прибыл в город.

До конца сегодняшнего дня на базе ЦРБ Змеиногорска завершится развёртывание инфекционного госпиталя. Будет оборудовано 100 койко-мест и 6 мест для тяжелобольных коронавирусом с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам ИВЛ, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, в Змеиногорском районе введен карантин после обнаружения более 80 пациентов, инфицированных коронавирусом.

Очаг заражения находится на Корбалихинском руднике, принадлежащем АО «Сибирь-Полиметаллы».

Как сообщает "Змеиногорский вестник", поликлиника будет работать в прежнем режиме и на том же месте. Для безопасности персонала изготовлены специальные шлюзы-пропускники.