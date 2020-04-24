«Кто-то поджог». Лесники несколько суток боролись с пожарами в лесах Алтайского края

Новости 24.04.2020 18:30 1407

С 22 апреля в Алтайском крае складывается неблагоприятная пожароопасная обстановка. В регионе введен 4 класс пожарной опасности. Поводом стали массовые пожары в последние два дня. Всего за эти дни их было 52. С огнем борются сотрудники Лесной охраны. Об этом рассказал заместитель начальника управления лесами Минприроды Алтайского края Андрей Стрелковский.

«Это сильно больше того же периода 2019 года. Тогда было 24 пожара. Что касается площади, то более 700 гектаров пройдено огнем. В прошлом году было всего 43 гектара», - сказал он.

Лесная охрана работает на пределе возможностей. Второй день люди работают почти без сна и отдыха. Привлекаются для помощи не только арендаторы участков, но и краевые автономные учреждения, которые вывели свой личный состав на тушение пожаров.

На сегодняшний день в тушении этих 52 пожаров приняло участие 524 человека, около 250 единиц техники.

«Самый ужасный день в плане пожаров был в четверг, 23 апреля. За день 21 лесной пожар и 17 пожаров за 22 апреля. Неизвестно, к чему бы это все привело, если бы лесная охрана не сработала оперативно», - говорит Андрей Стрелковский.

По состоянию на день пятницы, 24 апреля, все пожары локализованы. Четыре из них локализованы, но все еще действуют, а все остальные полностью ликвидированы. Более 580 гектаров ликвидированных пожаров. На них работает 303 человека и 114 единиц техники.

Территориально от пожара больше всего пострадали Озерское лесничество около Барнаула и Горно-Колыванское лесничество.

Замначальника управления лесами отметил, что все пожары относятся к человеческому фактору.

«По данным предварительного расследования можно сказать, что это были поджоги. Последние два крупных пожара в Озерском лесничестве являются следствием поджогов. Мы предполагаем, что таким образом заинтересованные лица намереваются использовать обгоревшую древесину. И уже остальные причины связаны с неосторожным обращением с огнем и так далее», - объяснил он.

По его словам, предположительно, через четыре дня пожарная опасность спадет, так как большинство основных степей выгорели. Есть риск еще в Заринской зоне, где в четверг, 23 апреля, также была сложная ситуация. Солтонский район и Тогул также в зоне риска.

Начальник отдела Озерского лесничества Сергей Андрушко рассказал, что последний пожар был локализован к 7 часам утра. До этого, с ночи, лесники тушили пожары, однако сразу стало понятно, что собственных сил не хватит. Пришлось привлекать дополнительные силы.

«Ночью машины у нас застревали, вытаскивали пожарную машину, потому что здесь есть болота. Ночью работало около 50 человек. По моему опыту скажу, что выглядит все как поджоги. Причем расстояние между очагами возгорания от 500 м до 1 км. В последствие ветер практически соединил эти пожары в один большой», - сказал Андрушко.

Он добавил, что экипажи МЧС дежурили в районе населенных пунктов для недопущения переброски пожара на жилые дома и территории.