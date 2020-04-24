«Денег нет физически». Как поддержат на Алтае туристическую отрасль в период пандемии

Новости 24.04.2020 17:40 1058

Курортный сбор в Алтайском крае не отменял, как предполагалось ранее, а «заморозят до сентября». Об этом рассказал начальник управления по туризму региона Евгений Дешевых, на прошедшей сегодня пресс-конференции. Курортный сбор за летний период будет собираться с отдыхающих, если, конечно, работа санаториев возобновится, но перечислить средства в краевой бюджет операторы будут обязаны до 10 сентября.

По словам Дешевых за март в регионе было собрано 4,3 млн рублей курортных сборов. Эти деньги можно использовать пока, к примеру, на выплату заработной платы или других срочных платежей. Однако к сентябрю их все равно придется вернуть.

«Все собранные средства, согласно законопроекту, который поступил в АКЗС, должны быть перечислены в краевой бюджет не позднее 10 сентября. В противном случае будут применены штрафные санкции», - предупредил чиновник.

Как рассказал Политсибру заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов, в целом представители санаторно-курортной отрасли в Белокурихе принятым решением довольны:

«Нам очень нужна эта отсрочка, Мы собрали за март и не перечислили в бюджет, а из-за возвратов этих денег у нас сейчас нет физически».

Надежды отрасли связаны с открытием туристического сезона после 1 июня. С этого времени они планируют собрать средства для погашения весенних платежей по кредитам, а также части курортного сбора.

«Мы вообще просили предоставить нам отсрочки до конца года, дали до сентября, ну хорошо», - пояснил Акимов.

При этом есть мнение, что курортный сбор необходимо в этому году вообще отменить.

Заместитель гендиректора санатория «Алтай» («Алтай-West») Сергей Криворученко рассказал, что руководство здравниц намерено настаивать на отмене туристического налога и попытаться вернуть этот пункт в законопроект.

«Действительно, на сессии 30 апреля собираются рассмотреть только один пункт – отсрочку перечисления средств по курортному сбору в бюджет. Но у нас есть неделя, чтобы попытаться что-то изменить. Удивительно, что никто не объясняет, почему нет пункта про остановку курортного сбора. Тишина. Но мы будем добиваться своего», – приводит его слова «ТОЛК».

Однако пока туристический сезон под запретом и представители отрасли продолжают нести убытки. При этом власти опасаются, что некоторые базы, учитывая теплую погоду, будут все же принимать посетителей.

Евгений Дешевых предупредил, что во время майских праздников, сотрудники Роспотребнадзора и полиции будут жестко контролировать соблюдение базами запрета на прием отдыхающих. Особенно в тех территориях, куда традиционно приезжают отдыхать массово.

Чиновник напомнил, что за нарушение этих мер предусмотрены штрафы. Самим отдыхающим грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам, принявшим гостей – от 30 до 300 тысяч рублей.