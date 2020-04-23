ВТБ снизил ставки по беззалоговым автокредитам до 8,4% годовых

Новости 24.04.2020 19:00 375

ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», увеличив до 1,5 млн рублей лимит кредитования и снизив ставку на 0,6 п.п. – до 8,4% годовых. Теперь клиенты банка смогут приобрести автомобиль или моторизированную технику, не передавая ее впоследствии в залог.

С момента старта программы в январе текущего года в рамках предложения оформлено сделок на сумму свыше 140 млн рублей. Средний размер кредита составил 340 тысяч рублей. При этом наибольшей популярностью финансирование без залога пользовалось у жителей Уфы, Саратова и Кемерово.

«ВТБ одним из первых на рынке автокредитования предложил покупать транспортные средства не только без первоначального взноса, но и без обязательства передавать машину в залог банку. Благодаря этому автолюбители могут не привлекать деньги под более высокие ставки в рамках кредитования наличными. С сегодняшнего дня мы увеличиваем и сумму, которую можно получить у нас – с 500 тыс. до 1,5 млн рублей – а также снижаем ставки и реализуем возможность оплаты транспортного средства напрямую продавцу. Соответственно, автомобиль или любой вид моторизированной техники становится для клиентов еще доступнее», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8,4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0,5-1п.п. для зарплатных клиентов.

Преимуществом данной программы является возможность приобрести любой понравившийся клиенту автомобиль, отсутствие требований к первоначальному взносу, приобретаемому транспортному средству и необходимости оформления КАСКО, а также минимальный пакет документов для оформления кредита (возможно оформить кредит по 2-ум документам).

В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.