О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Совладельцу обанкротившегося «Стройгаза» предъявлен многомиллиардный иск

Новости
1454
0

Конкурсный кредитор ОАО «Стройгаз» Татьяна Белоусова обратилась в суд с ходатайством о привлечении к субсидиарной ответственности совладельца «Стройгаза» Евгения Ледина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее уже сообщалось о том, что акционеры разорившегося «Стройгаза» потребовали привлечь к ответственности бывшего директора предприятия Виталия Дубинкина – к нему подан иск на сумму свыше 75 млн рублей. Совокупная сумма исков к Ледину и Дубинкину составила 4,3 млрд рублей.

Также в суд поступало ходатайство от конкурсного управляющего «Стройгаза» Владимира Заплавы. Он просил привлечь к субсидиарной ответственности на 4,3 млрд рублей совладельца должника ООО «Корн» и бывшего директора предприятия Сергея Белоусова. В мае арбитражный суд Алтайского края рассмотрит вопрос об объединении этих дел в единое производство.

С экс-директора «СтройГаза» взыскивают свыше 75 млн рублей

С экс-директора «СтройГаза» взыскивают свыше 75 млн рублей

Новости

Суд счел его действия искусственно организованными для вывода средств

1041

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000