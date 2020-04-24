Совладельцу обанкротившегося «Стройгаза» предъявлен многомиллиардный иск

Новости 24.04.2020 16:50 1454

Конкурсный кредитор ОАО «Стройгаз» Татьяна Белоусова обратилась в суд с ходатайством о привлечении к субсидиарной ответственности совладельца «Стройгаза» Евгения Ледина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее уже сообщалось о том, что акционеры разорившегося «Стройгаза» потребовали привлечь к ответственности бывшего директора предприятия Виталия Дубинкина – к нему подан иск на сумму свыше 75 млн рублей. Совокупная сумма исков к Ледину и Дубинкину составила 4,3 млрд рублей.

Также в суд поступало ходатайство от конкурсного управляющего «Стройгаза» Владимира Заплавы. Он просил привлечь к субсидиарной ответственности на 4,3 млрд рублей совладельца должника ООО «Корн» и бывшего директора предприятия Сергея Белоусова. В мае арбитражный суд Алтайского края рассмотрит вопрос об объединении этих дел в единое производство.