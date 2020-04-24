Пожар на трассе Бийск-Белокуриха парализовал движение (видео)

На трассе Бийск-Белокуриха образовалась внушительная пробка из-за пожара. Как рассказали "Политсибру" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, там загорелась трава. Также пожар затронул край расположенной рядом лесополосы.
Напоминаем, что с 22 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. Глава регионального Минприроды Владимир Попрядухин подписал приказ, запрещающий посещение лесов до окончания майских праздников.
В трех районах Алтайского края запрещены любые работы с открытым огнем