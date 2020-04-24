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Пожар на трассе Бийск-Белокуриха парализовал движение (видео)

Новости
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На трассе Бийск-Белокуриха образовалась внушительная пробка из-за пожара. Как рассказали "Политсибру" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, там загорелась трава. Также пожар затронул край расположенной рядом лесополосы.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные.

Напоминаем, что с 22 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. Глава регионального Минприроды Владимир Попрядухин подписал приказ, запрещающий посещение лесов до окончания майских праздников.

В трех районах Алтайского края запрещены любые работы с открытым огнем

В трех районах Алтайского края запрещены любые работы с открытым огнем

Новости

В трех районах Алтайского края запрещены любые работы с открытым огнем

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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