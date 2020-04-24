Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило факт смерти пациента от коронавируса

В регионе в ковидном госпитале в Городской больнице № 5 в Барнауле скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина 1963 года рождения на протяжении нескольких лет находился на гемодиализе, это значительно осложняло лечение инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принёс искренние соболезнования родным и близким умершего.

"Врачи до последнего боролись за жизнь больного, но сопутствующие заболевания не позволили победить смерть. Дорогие мои земляки, я ещё и ещё раз убедительно прошу вас соблюдать все предписанные санитарными властями меры безопасности, особое внимание - самоизоляции. Мы вводим особые меры в Змеиногорском районе, где произошла вспышка заболевания на крупном предприятии. Ограничиваем передвижения людей, работу организаций, организуем усиленные меры дезинфекции транспорта и учреждений. Обращаюсь ко всем! Оставайтесь дома, работают только те, кто должен это делать и кому дано такое разрешение. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в динамике, принимаем решения с привлечением специалистов и экспертов в своей области, ориентируемся на результаты ограничительных мер", - сказал Виктор Томенко.