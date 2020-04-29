АО «Алтайэнергосбыт»: научите своих старших родственников оплачивать счета за свет онлайн!

Новости 27.04.2020 9:00 406

АО «Алтайэнергосбыт» призывает молодёжь и представителей среднего возраста проявить заботу о здоровье старших родственников и научить своих мам, пап, бабушек, дедушек в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, взаимодействовать с энергокомпанией, #ОставаясьДома.

Самый удобный способ - зарегистрироваться в «Личном кабинете клиента» (ЛКК) на официальном сайте энергокомпании.

Для этого, необходимо на персональном компьютере или ноутбуке пройти несложную процедуру регистрации в ЛКК и показать близким все преимущества дистанционного общения.

«Воспользовавшись «Личным кабинетом клиента» АО «Алтайэнергосбыт», старшее поколение по достоинству оценит насколько просто и удобно сегодня оплачивать счета за электроэнергию без комиссии, передавать показания прибора учёта, получать электронную квитанцию, заказывать энергосервисные услуги или обратиться с вопросом в компанию, не выходя из дома! Умение общаться посредством многофункциональных онлайн-сервисов, сослужит хорошую службу и в дальнейшем, после снятия режима самоизоляции», - считает генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий НАГОРНОВ.

С простой инструкцией по регистрации в «Личном кабинете клиента» АО «Алтайэнергосбыт» для физических лиц можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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