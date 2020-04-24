Первые потери: в Алтайском крае умер мужчина, зараженный коронавирусом

Новости 24.04.2020 14:25 1768

В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали заражение коронавирусом. Информацию об этом подтвердили глава Логовского сельсовета Вячеслав Рогонов и местные жители.

Как известно, первой в Логовском заболела женщина, которая работала в горбольнице №5 Барнаула, затем коронавирус подтвердился у ее мужа. Женщину выписали 23 апреля здоровой, а вот муж скончался.

Как рассказал местный хозяйственник Александр Бугров, мужчина умер в ночь на 24 апреля. У зараженного коронавирусом были серьезные проблемы со здоровьем. Он регулярно ездил на гемодиализ сначала в Барнаул, а затем в Новоалтайск.

"Когда-то он работал в полиции. Был здоровым мужиком. Последний раз я его видел дней 20 назад. Было видно, что он болеет, но ничего не предвещало его скорой смерти", – приводит слова Александра Бугрова ТОЛК.

Напомним, на данный момент в Алтайском крае официально подтверждены 152 случая заболевания коронавирусом. Еще более 50 случаев – все из Змеиногорского района – ждут подтверждения первого анализа. Выздоровели 18 человек.