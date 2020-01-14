Жильцы ЖК «Аквамарин» воспротивились застройке прилегающей автостоянки

Жильцы ЖК «Аквамарин» в Барнауле, выступили против строительства рядом еще одного многоэтажного дома. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».
Ранее сообщалось, что барнаульская мэрия по заявлению ООО «Жилищная инициатива»вынесла постановление о подготовке проекта планировки и межевания кадастрового квартала, в который входит ЖК «Аквамарин». Здесь, якобы, планируется возведение еще одной высотки, причем под многоквартирный дом подходит лишь участок на ул. Приречная, 1а.
Руководитель ТСЖ «Аквамарин» Сергей Мухин заявил, что этот участок является общедолевой собственностью жильцов – это следует из ответа на их запрос из управления имущественных отношений Алтайского края от 30 апреля 2019 года.
В документе указано, что участок с кадастровым номером 22:63:050501:21, на котором построен ЖК «Аквамарин», предоставлялся в аренду ООО «Берег» для возведения трех жилых домов, объектов общественного назначения, подземных автостоянок, трансформаторных подстанций, берегоукрепления реки Обь. А в соответствии с ч. 1 ст. 16 ФЗ №189 «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», частью 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, «с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий участок поступает в общую долевую собственность владельцев».
«Здесь на собственные средства мы провели очистку территории от строительного мусора и травы, выполнили планировку участка и оборудовали стоянку для автомобилей, которой действительно не хватало. Нынешним летом планировали обустроить зону отдыха для жильцов, которая тоже не бывает лишней ни в одном дворе. И очень возмущены тем, что теперь эту территорию у нас хотят забрать под строительство, после того, как собственники вложили свои деньги в благоустройство», - пояснил Мухин.
По его словам, жильцы намерены не допустить появления на участке новой высотки и уже подготовили заявление в суд с требованием ввести обеспечительные меры в отношении межевания их земельного участка и признать незаконным постановление мэрии о разработке проекта его планировки.
«Еще одна претензия заключается в том, что мэрия не получила письменные согласия на изменение границ образованных земельных участков от лиц, являющихся их правообладателями. В то время как межевание как раз предусматривает изменение границ земельных участков, которые находятся в общей долевой собственности владельцев помещений в домах по ул. Приречная 1, 5, 9, в соответствии со ст. 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула, утвержденных решением Гордумы №447 от 25.12.2019», - отметил председатель ТСЖ «Аквамарин».
Срок сдачи объекта несколько раз сдвигался
Какое еще благоустройство?