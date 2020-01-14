Жильцы ЖК «Аквамарин» воспротивились застройке прилегающей автостоянки

Новости 24.04.2020 14:00 408

Жильцы ЖК «Аквамарин» в Барнауле, выступили против строительства рядом еще одного многоэтажного дома. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Ранее сообщалось, что барнаульская мэрия по заявлению ООО «Жилищная инициатива»вынесла постановление о подготовке проекта планировки и межевания кадастрового квартала, в который входит ЖК «Аквамарин». Здесь, якобы, планируется возведение еще одной высотки, причем под многоквартирный дом подходит лишь участок на ул. Приречная, 1а.

ТСЖ – против

Руководитель ТСЖ «Аквамарин» Сергей Мухин заявил, что этот участок является общедолевой собственностью жильцов – это следует из ответа на их запрос из управления имущественных отношений Алтайского края от 30 апреля 2019 года.

В документе указано, что участок с кадастровым номером 22:63:050501:21, на котором построен ЖК «Аквамарин», предоставлялся в аренду ООО «Берег» для возведения трех жилых домов, объектов общественного назначения, подземных автостоянок, трансформаторных подстанций, берегоукрепления реки Обь. А в соответствии с ч. 1 ст. 16 ФЗ №189 «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», частью 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, «с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий участок поступает в общую долевую собственность владельцев».

«Здесь на собственные средства мы провели очистку территории от строительного мусора и травы, выполнили планировку участка и оборудовали стоянку для автомобилей, которой действительно не хватало. Нынешним летом планировали обустроить зону отдыха для жильцов, которая тоже не бывает лишней ни в одном дворе. И очень возмущены тем, что теперь эту территорию у нас хотят забрать под строительство, после того, как собственники вложили свои деньги в благоустройство», - пояснил Мухин.

Не пущать

По его словам, жильцы намерены не допустить появления на участке новой высотки и уже подготовили заявление в суд с требованием ввести обеспечительные меры в отношении межевания их земельного участка и признать незаконным постановление мэрии о разработке проекта его планировки.

«Еще одна претензия заключается в том, что мэрия не получила письменные согласия на изменение границ образованных земельных участков от лиц, являющихся их правообладателями. В то время как межевание как раз предусматривает изменение границ земельных участков, которые находятся в общей долевой собственности владельцев помещений в домах по ул. Приречная 1, 5, 9, в соответствии со ст. 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула, утвержденных решением Гордумы №447 от 25.12.2019», - отметил председатель ТСЖ «Аквамарин».

«Политсибру» запросил комментарии в администрации города.