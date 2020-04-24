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В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Новости
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Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ предписывает организациям и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не приостановлена настоящим указом обеспечивать условия для самоизоляции работников, прибывших на территорию Алтайского края в целях исполнения трудовых обязанностей, на срок 14 календарных дней со дня прибытия.

В случае установления фактов заражения COVID-19 в населенном пункте организации, в которых предоставляются социальные услуги обязаны обеспечить работу в закрытом режиме, сотрудники которых будут сменяться не чаще одного раза в две недели.

При этом вводятся обязательства для граждан, прибывших из всех субъектов страны сообщать на горячую линию «112» свое местоположение, контактную информацию, а также находится на самоизоляции в течение 14 дней. Напомним, ранее аналогичные меры были предприняты в отношении прибывших из Москвы.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендуется организовать проведение мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (5)

1000

Счетовод

органам местного самоуправления рекомендуется организовать проведение мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За чьи бабки?

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Гость
Счетовод, за счет управляющих компаний, как будто они виноваты в пандемии!
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Гость
Гость, Все за наш счет друзья, только так.
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Гость

государство а ты вообще кто?и для чего!

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112-это телефон экстрееных вызывов: скорой, полиции, пожарных. А они горячей линией его сделали....

112-это телефон экстреных вызывов: скорой, полиции, пожарных. А они горячей линией его сделали....

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