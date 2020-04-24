В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Новости 24.04.2020 18:45 1260

Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ предписывает организациям и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не приостановлена настоящим указом обеспечивать условия для самоизоляции работников, прибывших на территорию Алтайского края в целях исполнения трудовых обязанностей, на срок 14 календарных дней со дня прибытия.

В случае установления фактов заражения COVID-19 в населенном пункте организации, в которых предоставляются социальные услуги обязаны обеспечить работу в закрытом режиме, сотрудники которых будут сменяться не чаще одного раза в две недели.

При этом вводятся обязательства для граждан, прибывших из всех субъектов страны сообщать на горячую линию «112» свое местоположение, контактную информацию, а также находится на самоизоляции в течение 14 дней. Напомним, ранее аналогичные меры были предприняты в отношении прибывших из Москвы.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендуется организовать проведение мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19.