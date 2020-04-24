Оперштаб Алтайского края: 8 новых случаев и выздоровление тяжелой пациентки.

Новости 24.04.2020 13:10 1988

По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 24 апреля составило 152, в том числе у 13 детей. Из числа заболевших 61 – жители Барнаула, 91 человек – жители других территорий Алтайского края.

За прошедшие сутки выявлено заболевших в Барнауле - 2, Рубцовске- 2. Горняке-1, Змеиногорске - 2 Рубцовском районе-1.

В настоящее время ожидается информация из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края, которая, напомним, проводит повторное исследование первоначально полученных положительных результатов анализов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе.

Общая картина распространения короновируса на данный момент выглядит так:

Жители Барнаула – 61, Заринска –1, Павловского района – 5 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 2), Рубцовска – 5, Рубцовского района – 5 ( Веселоярск – 4, Новониколаевка – 1), Бийска – 6, Первомайского района – 2 (Логовское), Крутихинского района – 3 (Крутиха), Советского района – 2 (Советское), Новоалтайска – 1, Камня-на-Оби – 3, Змеиногорского района – 41 (Змеиногорск – 3, Змеиногорский район – 38), Горняка – 6, Поспелихинского района – 7 ( Николаевка – 5, Поспелиха – 2), Родинского района – 1 (Мирный), Троицкого района –1 ( Троицкое), Целинного района – 1 (Верх-Марушка), Ярового – 1.

По данным Минздрава региона, за последние сутки из медучреждений выписаны три человека. Среди них у одной пациентки заболевание протекало в тяжелой форме, некоторое время она находилась на аппарате ИВЛ. Всего на 24 апреля в крае 18 выздоровевших.

В стационарах Городских больниц № 5 и № 11 Барнаула, Центра охраны материнства и детства, Городской больнице № 2 Бийска, Рубцовской ЦРБ продолжают лечение 134 человека. Состояние трех пациентов врачи расценивают, как тяжелое, 2 находятся на аппарате ИВЛ, 10 больных – средней степени тяжести, из которых 8 находятся на кислородном концентраторе.

На 24 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 18 803 человека, под медицинским наблюдением находятся 1 356 человек (в том числе 18 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6 664 человека.