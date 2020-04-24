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Оперштаб Алтайского края: 8 новых случаев и выздоровление тяжелой пациентки.

Новости
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По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 24 апреля составило 152, в том числе у 13 детей. Из числа заболевших 61 – жители Барнаула, 91 человек – жители других территорий Алтайского края.

За прошедшие сутки выявлено заболевших в Барнауле - 2, Рубцовске- 2. Горняке-1, Змеиногорске - 2 Рубцовском районе-1.

В настоящее время ожидается информация из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края, которая, напомним, проводит повторное исследование первоначально полученных положительных результатов анализов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеиногорском районе.

Общая картина распространения короновируса на данный момент выглядит так:

Жители Барнаула – 61, Заринска –1, Павловского района – 5 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 2), Рубцовска – 5, Рубцовского района  – 5 ( Веселоярск – 4, Новониколаевка – 1),  Бийска – 6, Первомайского района – 2 (Логовское), Крутихинского района – 3 (Крутиха), Советского района – 2 (Советское), Новоалтайска – 1,  Камня-на-Оби – 3, Змеиногорского района  – 41   (Змеиногорск – 3, Змеиногорский район  – 38), Горняка – 6, Поспелихинского района – 7 ( Николаевка – 5, Поспелиха – 2), Родинского района – 1 (Мирный), Троицкого района –1 ( Троицкое),  Целинного района – 1 (Верх-Марушка), Ярового – 1.

По данным Минздрава региона, за последние сутки из медучреждений  выписаны три человека. Среди них у одной пациентки заболевание протекало в тяжелой форме, некоторое время она находилась на аппарате ИВЛ. Всего на 24 апреля в крае 18 выздоровевших.

В стационарах Городских больниц № 5 и № 11 Барнаула, Центра охраны материнства и детства, Городской больнице № 2 Бийска, Рубцовской ЦРБ  продолжают лечение 134 человека. Состояние трех пациентов врачи расценивают, как тяжелое, 2 находятся на аппарате ИВЛ, 10 больных – средней степени тяжести, из которых 8 находятся на кислородном концентраторе.

На 24 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 18 803 человека, под медицинским наблюдением находятся 1 356 человек (в том числе 18 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6 664 человека.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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