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Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями

Новости
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Ростсельмаш объявляет о старте программы «Ставим рекорды вместе», по результатам которой 30 самых результативных хозяйств получат в качестве вознаграждения автомобили LADA 4x4 Urban 3D 2020 г.

В соревнованиях может принять участие любой российский сельхозпроизводитель, имеющий возможность и желание продемонстрировать результаты работы в одной из следующих номинаций (или во всех):

  • «Тракторы RSM 2000»;
  • «Кормоуборочные комбайны RSM F»;
  • «Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS».

Программа действует с 14.04.2020 г. по 30.11.2020 г включительно. Результаты соревнований будут объявлены после 15.12.2020 г. Все подробности — www.ppr.rostselmash.com на сайте Ростсельмаш.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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