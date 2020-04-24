Власти краевого центра рассказали, сколько денег потеряет Барнаул в результате пандемии

Новости 24.04.2020 12:20 1582

Вопросы сохранения устойчивости экономики Барнаула обсудили сегодня на совещании в мэрии краевой столицы. Заседание специально-созданной группы прошло в пятницу, 24 апреля.Рабочую группу возглавил глава города Вячеслав Франк. В состав группы вошли представитель городской Думы Галина Буевич, городские депутаты, заместители главы города, председатели профильных комитетов и общественники.

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежда Тиньгаева предоставила анализ поступлений в доходную часть бюджета за январь-март текущего года и обозначила, что с учетом введенных мер поддержки бизнеса на федеральном уровне, бюджет города недополучит около 1,7 млрд рублей в 2020 году. Напомним, постановлением Правительства РФ для субъектов малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей перенесены сроки уплаты налоговых платежей до 6 месяцев, представлена отсрочка их внесения до 12 месяцев.

По словам Надежды Тиньгаевой, сейчас необходимо отметить, что эти расчеты прогнозные, поэтому реальное поступление доходов будет зависеть от развития ситуации в экономике города.

"На сегодняшний день комитетом прорабатываются предложения о сокращении расходов", - сказала председатель комитета.

Что касается ситуации в сфере обеспечения пассажирских перевозок в Барнауле, то из доклада председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева стало известно, что из-за сокращения пассажиропотока на 50%, перевозчики также столкнулись с экономическими последствиями.Антон Шеломенцев пояснил что в этой связи руководители транспортных организаций обратились к администрации города с просьбой оказать финансовую поддержку.