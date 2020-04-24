Алтайские власти объявят жесткий карантин в Змеиногорском районе после обнаружения более 80 зараженных коронавирусом

Новости 24.04.2020 15:20 2371

Соответствующее постановление в ближайшее время подпишет губернатор края Виктор Томенко. В соответствии с документом на территории Змеиногорского района предполагается введение карантина, который будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

«На территории Змеиногорского района сегодня будет введен бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. В АО «Сибирь-Полиметаллы» режим карантина будет установлен особенно жестко», - отметил в ходе оперативного совещания с членами краевого штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 Виктор Томенко. Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.

Какие ограничения вводятся в Змеиногорском районе

В Политсибру имеется проект постановления, который введет ограничительные меры в муниципалитете. Документ запрещает жителям и гостям Змеиногорского района покидать дома и квартиры за исключением обращения за неотложной и экстренной медицинской помощью, походов в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, выноса мусора а также выгула собак на территории не дальше 100 метров от места проживания.

Также покидать места пребывания могут люди, ухаживающие «за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении», говорится в документе. Однако эта норма не распространяется

Въезд и вход на территорию района запрещены, выход и выезд также запрещены. Исключение составляют люди, имеющие специальный пропуск, выданный администрацией Змеиногорского района. Также можно проехать муниципалитет транзитом, однако при этом запрещены стоянки и остановки, кроме аварийных. Кроме того, в постановлении оговорено, что без специального разрешения на территорию района может попасть «транспорт оборудованный специальными цветографическими схемами, с включенными проблесковыми маячками синего и (или) красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемых ими транспортных средств» - говорится в постановлении.

На границе района устанавливаются круглосуточные посты, заслоны и контрольно-пропускные пункты, которые будут обеспечивать блокировку въездов и выездов с территории Змеиногорского района.

Внутри района жителям также запрещено передвигаться на автомобилях, за исключением выше оговоренных случаев. При этом перемещение по территории района должно осуществляться только с использованием защитных средств: масок, респираторов. Обязательно также соблюдение социальной дистанции – 1,5 метра.

Также приостанавливается деятельность организаций, деятельность которых разрешена указом губернатора региона в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

На кого не распространяется запрет:

работников непрерывно действующих организаций;

работников медицинских и аптечных организаций;

работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

работников организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

государственных гражданских служащих, работников органов государственной власти, работников подведомственных государственных учреждений, обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений;

муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, работников подведомственных муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений;

работников организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

Почему вводится карантин в Змеиногорском районе

Необходимость ужесточения ограничительных мер вызвана тем, что на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» выявлен очаг коронавирусной инфекции. В настоящее время врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят обследование работников предприятия. 23 апреля были выявлены еще более 50 человек с подозрением на инфекцию, которые контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в течение непродолжительного времени жителям района дадут возможность вернуться домой извне. В тех случаях, если жители других районов захотят выехать из Змеиногорского района, в течение краткого периода им будет разрешен выезд, при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительство. Контролировать соблюдение режима будут сотрудники органов правопорядка, специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники.