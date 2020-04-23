83% клиентов Сбербанка оплачивают ЖКУ дистанционно

Новости 24.04.2020 13:00 269

В апреле количество дистанционных оплат услуг ЖКХ выросло на 10 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 83%.

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн можно за несколько секунд оплатить квитанцию по QR- или штриходу, либо настроить автоплатеж, чтобы регулярные платежи совершались автоматически.

История всех операций клиента также хранится в Сбербанк Онлайн: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка не выходя из дома.

Клиенты Сбербанка стали значительно чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно не выходя из дома. Доля таких платежей достигла 83% (год назад — 73%) от общего объема транзакций за ЖКХ.

«Современные технологии помогают защитить и обезопасить наших клиентов, что особенно важно в текущих условяих. Любой платеж сегодня можно провести онлайн — и это не только быстро и просто, но и безопасно. Клиентам Сбербанка доступен настоящий "банк в кармане" — мобильный телефон с приложением Сбербанк Онлайн. В отличие от отделений, которые работают по графику, он доступен круглосуточно и всегда к вашим услугам. Кроме этого многие финансовые обязательства теперь могут исполняться автоматически — достаточно один раз настроить автоплатеж», — отметил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев.

Оплатить жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбербанке можно различными способами. Наибольшей популярностью пользуется мобильное приложение Сбербанк Онлайн, в котором, помимо удобной оплаты, можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.

Совершить платеж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн очень просто - для этого нужно отсканировать QR- или штриход на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR- или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

Удобно и то, что в Сбербанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка. Таким образом, клиенты Сбербанка сегодня могут решать подавляющее большинство своих финансовых задач из дома, что особенно актуально в период пандемии COVID-19.