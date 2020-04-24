Какие события разворачиваются вокруг многострадальной ТЭЦ Ярового

Новости 24.04.2020 11:30 1442

21 апреля ООО «ЯТЭК» обжаловало решение суда первой инстанции, аннулировавшего сделку по приобретению компанией ТЭЦ Ярового в 2016 году. Дата заседания по этому делу пока не назначена.

Тем временем, к ООО «ЯТЭК» продолжает подавать иски МУП «ЯТЭК». 23 апреля муниципальное предприятие потребовало с «тезки»-частника свыше 100 тысяч рублей, а месяцем ранее подало иск почти на 7,4 млн рублей – это задолженность за воду и аренду, а также неустойки, убытки и проценты.

Также, накануне региональные СМИ и Телеграм-каналы сообщали, что в администрации Ярового, доме мэра Виталия Самобочего и МУП «ЯТЭК» прошли обыски. Якобы, был задержан курьер, несший главе города взятку от поставщика угля. Однако ситуация оказалась несколько иной.

Как сообщил «Политсибру» источник, близкий к силовым структурам, следственный комитет действительно проводил там оперативные мероприятия, но не обыски. При этом, дело касалось не взятки, а попытки мошенничества, в процессе которого злоумышленник просто «прикрывался» именем мэра.

Помимо прочего, на портале госзакупок недавно было размещено несколько тендеров на ремонт котлов на ТЭЦ Ярового, а также теплосетей города. Один из них, касающийся ремонта теплосети на сумму почти 5 млн рублей, был отменен 21 апреля приказом МУП «ЯТЭК».