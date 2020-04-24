Как продвигается эвакуация алтайских туристов из-за рубежа

24 апреля в Новосибирск из Индии прилетят 13 жителей Алтайского края, ранее обратившихся к правительству региона с просьбой об эвакуации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо краевого департамента по информационной политике.
«После проверки граждан в аэропорту Новосибирска правительством Алтайского края будет организована доставка прибывших на территорию региона — в сопровождении сотрудников ГИБДД, медиков, специалистов Роспотребнадзора, органов соцзащиты. Всем гражданам будут выданы предписания о прохождении самоизоляции, жители Барнаула, которые имеют условия для самоизоляции, будут отправлены к месту жительства для нахождения на домашнем карантине в течение 14 дней», – приводит издание ответ чиновников.
Остальных поместят в обсерватор «Сосновый бор», куда только накануне уже прибыло пополнение. Как сообщил краевой оперштаб, 23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прилетела очередная группа жителей сибирских регионов, среди них – 29 человек из Алтайского края. После прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту Новосибирска, правительство Алтайского края обеспечило доставку людей специальным транспортом до места временного пребывания.
Ранее застрявшие в Индии туристы из Алтайского края написали губернатору Виктору Томенко письмо, в котором попросили вывезти их из страны. Туристы указывали, что в соответствии с новым алгоритмом вывоза россиян и после введения правила, по которому жители одного региона не могут попасть на самолет, направляющийся в другой, из Индии эвакуируют в основном жителей Москвы и Московской области.
15 апреля в Казахстан прибывает чартерный рейс с эвакуированными из Таиланда, Вьетнама и Индонезии
Пусть сидят в своей Индии. Не чего было туда ездить, не пришлось бы эвакуироваться.