Как продвигается эвакуация алтайских туристов из-за рубежа

Новости 24.04.2020 10:30 1426

24 апреля в Новосибирск из Индии прилетят 13 жителей Алтайского края, ранее обратившихся к правительству региона с просьбой об эвакуации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо краевого департамента по информационной политике.

«После проверки граждан в аэропорту Новосибирска правительством Алтайского края будет организована доставка прибывших на территорию региона — в сопровождении сотрудников ГИБДД, медиков, специалистов Роспотребнадзора, органов соцзащиты. Всем гражданам будут выданы предписания о прохождении самоизоляции, жители Барнаула, которые имеют условия для самоизоляции, будут отправлены к месту жительства для нахождения на домашнем карантине в течение 14 дней», – приводит издание ответ чиновников.

Остальных поместят в обсерватор «Сосновый бор», куда только накануне уже прибыло пополнение. Как сообщил краевой оперштаб, 23 апреля авиарейсом Бангкок – Новосибирск прилетела очередная группа жителей сибирских регионов, среди них – 29 человек из Алтайского края. После прохождения эпидемиологических мероприятий в аэропорту Новосибирска, правительство Алтайского края обеспечило доставку людей специальным транспортом до места временного пребывания.

Ранее застрявшие в Индии туристы из Алтайского края написали губернатору Виктору Томенко письмо, в котором попросили вывезти их из страны. Туристы указывали, что в соответствии с новым алгоритмом вывоза россиян и после введения правила, по которому жители одного региона не могут попасть на самолет, направляющийся в другой, из Индии эвакуируют в основном жителей Москвы и Московской области.

В Индии находятся более 4,5 тыс. россиян, желающих вернуться домой.